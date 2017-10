Arriva PostBot, il robot "mulo" che aiuterà i postini tedeschi

Si chiama, potrà trasportare fino a 150Kg e, per una volta, parliamo di un progetto di automatizzazione che non è pensato per rimpiazzare posti di lavoro ma, al contrario, per assistere e coadiuvare il personale umano. Farà da "robot-mulo", in un certo senso: permetterà ai postini di avere le mani libere dai pacchi più ingombranti.

Per il momento si tratta di un test limitato alla cittadina di Bad Hersfled. L'obiettivo è quello di far sì che PostBOT possa dare una mano concreta ai postini locali, seguendoli nei loro percorsi quotidiani e dispensandoli dall'onere di dover trasportare a mano pacchi magari molto pesanti o fragili.

Le Poste Tedesche seguiranno con cura gli sviluppi del progetto, cercando di valutare come e quanto il robot sarà in grado di semplificare la vita dei postini. PostBOT è stato creato dalla francese Effidence S.A.S assieme ai feedback delle stesse Poste Tedesche. Il robot può trasportare fino ad un massimo di sei plichi, equivalenti a 150Kg.

Il robot è programmato per seguire il postino per tutto il suo percorso giornaliero e può lavorare anche in condizioni di cattivo tempo. Il test durerà sei settimane, finite le quali seguirà un processo di analisi, studio e, quindi, correzione di eventuali problemi.