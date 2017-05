Arriva lo smartphone ultra-lussuoso di Lamborghini. Vostro per "soli" 2200$

lancia un suodi fascia altissima (almeno nel prezzo), l'. Non è la prima volta che la casa automobilistica delle sportive italiane pensa al mercato degli smartphone, nel 2015 aveva fatto uscire i device, anche in quel caso si parlava di smartphone per davvero poche tasche.

Il device, che come da titolo costerà la bellezza di 2200$, presenta una scocca in vera pelle italiana, ed è costruito con lo stesso liquid metal impiegato per forgiare le super car del toro.

A quanto pare è finita l'era degli smartphone di ultra-lusso con specifiche ultra-mediocri ( vedi alla voce Vertu... coffcoff), e Lamborghini intende dare al suo device non solo un look aggressivo, ma anche specifiche tutto sommato accettabili, per quanto forse leggermente al di sotto degli alti standard a cui i flagship device delle principali marche di smartphone ci hanno abituato. Alpha One avrà schermo QHD da 5.5 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, batteria da 3,250 mAh, e supporto dual SIM card. Il processore, invece, è un Qualcomm Snapdragon 820.

Non male, ma se per voi lo sfarzo dell'Alpha One non è abbastanza, vi ricordiamo che potete pur sempre ripiegare sul più "sobrio" Nokia 3310 (2017) Supreme Putin edition.