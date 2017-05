Arriva la smentita di Vodafone: Special 50gb non esiste

Nella giornata di ieri, su queste pagine vi abbiamo riportato la notizia riguardante Special 50 GB di, una nuova promozione che avrebbe dovuto offrire 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 50 gigabyte di traffico in 4G.

Tuttavia, a giudicare da quanto emerso oggi, la tariffa non vedrà mai la luce. I ragazzi di Tariffando, infatti, hanno avuto modo di mettersi in contatto con l’ufficio stampa dell’operatore italiano che ha confermato come la promozione non sia mai esistita e la pagina pubblicata altro non è che una pagina tecnica indicizzata per errore, che è stata prontamente oscurata.

La promozione, quindi, almeno nel futuro prossimo non è destinata a vedere la luce nonostante le fotografie trapelate, la pagina web rimasta online per diverse ore e le discussioni sul possibile prezzo. Una brutta notizia per coloro che avevano intenzione di sottoscriverla, in quanto si sarebbe trattato del primo piano tariffario per ricaricabili ad offrire una quantità così elevata di dati mobile.