Arriva Trypticon, una delle action figure dei Transformers più grandi di sempre

Hasbro ha deciso di accontentare i collezionisti delle action figures del popolare franchise Transformers, rilasciando una nuova versione del Trypticon, un Decepticon di proporzioni gargantuesche che ha le sembianze di un T-Rex. Figo, no? Ecco come sarà il nuovo bestione.

Una action figure del Trypticon aveva fatto la sua comparsa negli scaffali dei negozi di giocattoli nel 1986, diventando il villain più grandi di sempre dell'universo dei Transformer. Nel frattempo il Trypticon aveva fatto un bel po' di comparse in diversi tie-in del popolare franchise, comparendo, ad esempio, nel gioco per Famicon uscito nel 1987, "Transformers: The Headmasters!".

La più grande actionfigure rilasciata ad oggi era il Transformers Generations Titans Return Titan Class Fortress Maximus, con i suoi 60cm d'altezza. Ma ora il Trypticon si prepara ad essere un degno rivale con dimensioni estremamente simili, risultando una delle action figure con le dimensioni più grandi mai raggiunte nella storia del franchise.

Il Trypticon è stato votato dalla stessa community di fan dei Transformers. Potevano scegliere tra lui e l'Omega Supreme o il Scorponok. Hanno scelto il T-REX gigante con rifiniture in viola. Come dargli torto.

L'actionfigure può essere assemblato per mostrarsi nella sua forma da dinosauro, ma può anche essere trasformato in una astronave, oltre che in un playset urbano come tutti gli altri set della linea Titan Master. Inoltre il Tryticon contiene anche un transformer di dimesioni più piccole che può essere rimosso a piacere.

Al momento questo bestione si trova su Amazon.com su prezzi che oscillano sui 150-200$.

Foto di Slashgear.com.