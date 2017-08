Arriva YotaPhone 3, la nuova generazione di smartphone con schermo e-ink

Lo Yota Phone 3 è stato ufficializzato, lo smartphone russo con backcover dotata di schermo e-ink si aggiorna alla terza generazione. Si tratta di uno smartphone di fascia media che, ancora una volta, fa del suo secondo schermo il suo cavallo di battaglia. Vediamo assieme le specifiche.

YotaPhone 3 monterà un processore Snapdragon 625 e 4 GB di RAM. Una soluzione che certo non lo colloca nella fascia dei top di gamma ma, del resto, non è mai stato questo l'elemento attrattivo di questo smartphone russo.

La forza del telefono sta tutta nel secondo schermo, un pannello da 5.2 pollici HD dotato di tecnologia e-ink. Se quello principale è un normalissimo schermo da 5.5 pollici Full-HD con tecnologia Super AMOLED, il secondo rappresenta una vera e propria chicca, che già nei modelli precedenti era stato in grado di suscitare una certa curiosità.

Completamente in bianco e nero, lo schermo e-ink permette di avere sempre in vista le notifiche principali grazie al basso consumo energetico. Così, lo YotaPhone 3 diventa un interessante ibrido tra smartphone e e-reader, grazie alla possibilità di girare semplicemente il telefono per poter leggere un buon e-book con gli stessi benefici che si avrebbero su un Kindle.

Anche il comparto fotografico rimane di medio livello, con una fotocamera posteriore da 12MP dotata di flash LED dual-tone. Quella frontale invece è da 13 MP.

Il cuore del device YotaOS 3.0, sistema operativo proprietario basato su Android 7.1.1 Nougat. Si tratta di una personalizzazione quasi impercettibile, essendo fondamentalmente identico a Nougat stock.

Lo YotaPhone 3 sarà prenotabile a partire dal 5 settembre su JD.com