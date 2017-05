Arrivano gli amplificatori per chitarra ultra-tecnologici di Fender

I nuovi amplificatori perdellasono un autentico sogno per i fanatici della, oltre che dei gioiellini sotto il profilo tecnologico: Wifi e connessione Bluetooth permetteranno di creare direttamente sul proprio smartphone un suono personalizzato per avvicinarsi al proprio stile preferito.

Normalmente gli amplificatori permettono di scegliere da un'ampia gamma di suoni diversi, in modo da poter passare facilmente da un sottogenere musicale all'altro o da un suono più o meno distorto per riff e assoli. Ora grazie alla nuova linea Mustang GT potete usare direttamente il vostro smartphone per creare il suono che preferite. Gli amplificatori sono disponibili in tre varianti distinte per dimensione e prezzo, il GT 40 (249$) e il GT 100 (399$) rispettivamente dimensioni piccole e medie sono l'ideale per la casa e lo studio, mentre il GT200 (599$) è adatto per i grandi eventi.

Tutti e tre gli amplificatori hanno una uscita USB per registrare le proprie performance al computer. L'app Fender Tone ha già un'ampia lista di tonalità preimpostate, ma la sua forza sta nella possibilità di poter modificarle a piacimento a livelli maniacali.