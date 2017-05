Arrivano i malware diffusi tramite sottotitoli per Popcorn Time, Kodi e VLC

Attenzione a quello che scaricate: il team di ricercaha segnalato una nuova e inedita minaccia informatica che si diffonde tramite sottotitoli per le popolari piattaforme di video in streaming. Stando al team si tratterebbe di una minaccia particolarmente aggressiva, in video potete vedere come funziona.

Nonostante grazie a Netflix e ad altri servizi legali guardare i prodotti premium più recenti non sia più cosa per poche tasche, piattaforme come Kodi e Popcorn Time sono estremamente popolari in Italia e nel mondo.

Questo genere di piattaforme permettono la visione di film e serie piratate, con l'interessante possibilità di poter importare sottotitoli di terze parti. E a quanto pare qualche malintenzionato ha colto la palla al balzo, decidendo di sfruttare l'estrema popolarità di questi servizi illegali per diffondere a più non posso un malware particolarmente ostico.

Il malware in questione sarebbe infatti in grado di prendere il totale controllo del device infetto. I ricercatori di Check Point hanno descritto la vulnerabilità dietro all'attacco come una delle più "diffuse, facilmente accessibili e prive della minima resistenza" degli ultimi anni.

"Infettando i device tramite sottotitoli -si legge nel report pubblicato dal team- gli hacker possono prendere il controllo totale. L'hacker si trova nella possibilità di fare ciò che crede della macchina della vittima, che sia un PC, una smart TV o un tablet. Il danno potenziale è enorme, e può andare dal furto di dati sensibili, all'installazione di ransomware o all'uso del device per attacchi DDos e molto altro".