ASUS annuncia il nuovo smartphone ZenFone AR

ASUS ZenFone AR sarà disponibile in Italia, in anteprima on line, grazie a 3. A partire da oggi, infatti, l’innovativo smartphone ASUS potrà essere prenotato direttamente sul sito Tre.it ed essere consegnato comodamente a casa, da metà luglio, in abbinamento all’opzione ALL-IN prescelta. Tutte le opzioni ALL-IN includono minuti illimitati, SMS e fino a 30 GIGA mensili con GIGA BANK, l’innovativo servizio di 3 che permette di non perdere i GIGA inutilizzati.

Tango è una piattaforma costituita da un insieme di sensori e software di visone assistita sviluppati da Google per offrire una esperienza completa di realtà aumentata su smartphone. Le tecnologie integrate in Tango offrono tre importanti funzionalità - il tracciamento del movimento, la rilevazione della profondità e l’apprendimento dell’area circostante - per consentire di orientarsi, avere informazioni ricche e dettagliate su ciò che ci circonda e individuare con precisione la posizione di altri utenti, consentendo a ZenFone AR di assicurare un'esperienza di realtà aumentata del tutto unica per il gaming, applicazioni AR e la navigazione assistita in ambienti interni. Daydream è invece la piattaforma ufficiale per applicazioni di realtà virtuale di qualità su smartphone e supporta le app Daydream VR: in combinazione con il visore Daydream View ed il relativo controller, ZenFone AR permette all'utente di esplorare nuovi mondi, entrare in un cinema VR personale e divertirsi con giochi in cui essere davvero al centro dell'azione. ZenFone AR è stato sviluppato in collaborazione con Google per offrire la migliore esperienza di realtà virtuale e aumentata.

ASUS ZenFone AR è il device Tango-enabled in assoluto più sottile e leggero, anche grazie all'innovativo sistema ASUS TriCam, un complesso sistema composto da tre diverse fotocamere che, a differenza di quanto accade in altri dispositivi, sono state sapientemente ingegnerizzate e raggruppate per ridurre gli ingombri e contribuire a rendere lo smartphone incredibilmente sottile e leggero: la fotocamera principale da 23MP, una fotocamera ausiliaria per tracciare il movimento, una terza per rilevare la profondità nello spazio, nel rispetto delle rigorose specifiche Tango per offrire la più sofisticata esperienza di realtà aumentata su smartphone. La fotocamera principale adotta un sensore Sony IMX318, è certificata PixelMaster 3.0 ed offre una risoluzione di ben 23 megapixel per poter rilevare l'ambiente circostante in modo sempre estremamente nitido ed accurato quale scenario per le applicazioni di realtà aumentata. La fotocamera per tracciare il movimento permette invece di tenere traccia della posizione dello smartphone negli spostamenti nello spazio tridimensionale, mentre la fotocamera per il rilevamento della profondità determina la distanza dagli oggetti, misurando il tempo impiegato da un raggio laser infrarosso per ritornare al telefono quando viene riflesso dagli stessi oggetti.

La realtà aumentata è un settore in rapida crescita nel mondo delle tecnologie mobili e suscita un interesse costantemente in crescita negli utenti. ASUS e Google hanno collaborato e stanno ulteriormente sviluppando collaborazioni con aziende terze e realtà di spicco per offrire ai propri utenti esperienze evolute di realtà aumentata su smartphone. Grazie a Tango gli sviluppatori possono offrire altresì un'esperienza di realtà aumentata coerente ed omogenea su diversi dispositivi o piattaforme, contribuendo ad offrire una gamma sempre più ampia di nuove app - disponibili su Google Play - per giocare, apprendere, interagire con la realtà, divertirsi, visualizzare l'arredamento di casa, fare sempre nuove esperienze, offrendo modi originali ed innovativi per esplorare gli ambienti che ci circondano.

ZenFone AR adotta la potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 821, ottimizzata specificatamente per attività di AR e frutto del lavoro congiunto di ASUS, Qualcomm Technologies e Google volto a garantire un'esperienza di realtà aumentata particolarmente efficace, coinvolgente e divertente. La GPU Adreno 530 di Qualcomm è stata progettata per offrire applicazioni Tango e Daydream immersive e ricche in termini di grafica, tra cui misurazione e modellazione dello spazio 3D, gaming 3D potenziato e navigazione in ambienti indoor, attraverso computer vision all’avanguardia, grafica e sensori di processo. ZenFone AR utilizza un sofisticato sistema di raffreddamento a vapore in grado di assicurare un ancor più efficiente funzionamento di CPU e GPU, offrendo prestazioni generali al vertice della categoria. ZenFone AR offre ben 6 GB di memoria RAM per affrontare con estrema agilità ogni attività in ambiente AR o VR, assicurando prestazioni sempre eccellenti anche nel multitasking grazie alla possibilità di tenere aperte contemporaneamente decine di app e passare istantaneamente dall'una all'altra. ZenFone AR vanta inoltre un’eccezionale capacità di archiviazione: 128 GB nel veloce standard UFS 2.0 per memorizzare con efficacia e incredibile rapidità la più ampia collezione di contenuti, app, giochi, video, foto e musica.

Le eccellenti prestazioni e l'innovativo comparto fotografico si combinano con la tecnologia Tango per garantire esperienze di realtà aumentata su smartphone mai così immersive e convincenti. Il bellissimo display Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione WQHD (2560x1440 pixel) e il potente speaker a cinque magneti rendono poi ancora più divertenti e coinvolgenti i giochi, i video e le app di realtà virtuale, immergendo l'utente in incredibili mondi di realtà virtuale perfettamente dettagliati e realistici. Oltre che estremamente dettagliato, il pannello è sorprendente brillante e luminoso e, anche quando utilizzato in abbinamento con il visore Daydream View, regala elevati livelli di contrasto e neri intensi, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità delle immagini e gli effetti 3D. ZenFone AR e Daydream View permettono di esplorare così nuovi mondi virtuali usando app come Street View e Fantastic Beasts, di immergersi in una vera e propria sala cinematografica personale in realtà virtuale con YouTube, Netflix, Hulu e HBO o magari di giocare con i più recenti titoli dedicati all’universo VR come Gunjack 2, LEGO BrickHeadz o Need for Speed. In più Android 7.0 (Nougat) offre all'utente la possibilità di sfruttare al meglio lo smartphone, grazie anche a nuove funzionalità di multitasking e miglioramenti che assicurano la più avanzata esperienza d'uso in mobilità.

Per garantire la più evoluta e coinvolgente esperienza di realtà virtuale e aumentata, ZenFone AR vanta una sezione audio altrettanto eccezionale e sofisticata: l’esclusiva tecnologia ASUS SonicMaster 3.0 e l’altoparlante a cinque magneti, pilotato dal potente amplificatore Smart AMP di NXP, consentono di riprodurre un suono pulito, chiaro e cristallino ma al tempo stesso potente e privo di distorsioni, in qualsiasi condizione di fruizione. L’esperienza d’ascolto risulta ancora più ricca ed immersiva con l’impiego di cuffie o auricolari dedicati, potendone così apprezzare appieno l’audio di qualità superiore a 24 bit/192 kHz con certificazione High-Resolution Audio (HRA) e lasciandosi avvolgere dal suono surround a 7.1 canali della tecnologia DTS Headphone:X.

ZenFone AR è straordinario sotto ogni punto di vista e coniuga tecnologia e prestazioni tanto elevate ad un design sorprendentemente leggero e compatto, con un telaio in metallo finemente lavorato, dalla forma leggermente arcuata per facilitarne la presa ed un profilo estremamente contenuto di soli 4,8 mm. Raffinate finiture in acciaio inossidabile incorniciano la fotocamere posteriori, contribuendo a proteggere l'obiettivo da graffi e colpi accidentali, mentre la cover è rivestita in pelle, per rendere le superfici gradevoli al tatto e completare la sensazione di esclusività, conferendo al dispositivo straordinaria eleganza. ASUS ZenFone AR è disponibile da 3 Italia al prezzo di 899,00 Euro, IVA inclusa.