ASUS annuncia le schede madri serie Z370 per i nuovi processori Intel

: L’arrivo dell’ottava generazione di processori Intel Core contrassegna quest’anno il lancio di una nuova piattaforma desktop, caratterizzata da una potenza e una reattività senza pari.

Note anche come Coffee Lake, queste nuove CPU aggiungono un maggior numero di core, cache più generose e una frequenza di clock più elevata a una configurazione di base già estremamente performante. Non solo adottano i chip Intel dedicati al gaming estremo, ma sono anche decisamente migliori per la creazione di contenuti video e utenti che mettono a dura prova i loro PC.

Per poter usufruire di tutte le potenzialità di queste nuove potentissime CPU sono necessarie nuove motherboard: ASUS ha perciò sviluppato un’ampia serie con ben 15 nuovi modelli volti a soddisfare le più diverse esigenze, rispondendo a differenti priorità, budget e fattori forma. La nuova collezione Z370 include schede madri Republic of Gamers (ROG), Prime e TUF Gaming indirizzate a pubblici differenti. C’è una versione adatta a soddisfare tutti i diversi gusti, che si tratti di un utente professionale che desidera assemblare un sistema ben carrozzato per il lavoro e lo svago, di un overclocker estremo che cerca di battere ogni record a livello mondiale o di un gamer che vuole costruire la sua perfetta postazione da battaglia.

La nuova gamma include le attesissime schede madri di nuova generazione ROG Maximus X con tutti i potenziamenti che giocatori professionisti, appassionati e overclocker desiderano ardentemente, oltre alle schede ROG Strix con un’estetica accattivante e prestazioni di alto livello, alla serie ASUS Prime dedicata agli appassionati della personalizzazione e dell’ottimizzazione quotidiana e ai nuovissimi modelli ASUS TUF Gaming che offrono una resistenza senza pari unitamente a semplicità d’uso e l’ottima qualità/prezzo. Tutte le schede adottano tecnologie esclusive per consentire agli utenti di godere al massimo delle prestazioni delle più recenti CPU Intel.

Le schede madri della serie ASUS Z370 Series saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 5 ottobre 2017.