ASUS annuncia ufficialmente le schede madri per le CPU AMD Ryzen

ASUS ha presentato una nuova famiglia di schede madri con socket AM4, progettate per sfruttare al massimo le potenzialità dei più recenti processori AMD Ryzen. Queste nuoveschede includono i modelli ROG Crosshair VI Hero e ASUS Prime X370-Pro, B350-Plus e B350M-A.

Crosshair VI Hero è la più recente scheda madre gaming ROG ad alte prestazioni, progettata con la tecnologia ASUS T-Topology, che permette di minimizzare i disturbi da accoppiamento e la riflessione dei segnali. I canali di memoria equidistanti di T-Topology offrono un controllo bilanciato per il massimo nell’overclocking: la scheda Crosshair VI Hero permette di aumentare le prestazioni della memoria DDR4 oltre i 3200 MHz nella configurazione a quattro DIMM. Inoltre, ROG collabora con quasi tutti i fornitori di memoria DDR4 per garantire i migliori livelli di compatibilità.

ASUS Prime X370-Pro, B350-Plus e B350M-A rappresentano la prossima evoluzione della scheda madre ASUS con una genealogia che risale al 1989. Il team di esperti ingegneri di ASUS si è espresso al massimo livello per consentire a tutti di sfruttare i vantaggi della personalizzazione e del tuning. Durante lo sviluppo di Prime, l'obiettivo principale è stato quello rendere facilmente accessibili i controlli avanzati per gli appassionati - massimizzando prestazioni, stabilità e compatibilità.

Le nuove schede madri sono disponibili a un prezzo consigliato, rispettivamente di:

- ASUS Prime X370-Pro: Euro 190,00 IVA inclusa

- ASUS B350-Plus: Euro 109,00 IVA inclusa

- ASUS B350M-A: Euro 96,00 IVA inclusa

- ROG Crosshair VI Hero: Euro 299,00 IVA inclusa