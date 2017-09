ASUS: le foto dallo stand dalla Milano Games Week 2017

Alla Games Week di Milano è presente anche, presso lo standdel. La compagnia permetterà ai visitatori di provare in anteprima le molte soluzioni dedicate al gaming, ed ha anche annunciato che riserverà loro delle sorprese.

Direttamente dal capoluogo lombardo, vi mostriamo oggi parte dello stand di 400 metri quadri, che racchiude il meglio dell’offerta gaming di Asus, dai PC “Powered by Asus” fino al piccolo GR 8 II.

E’ anche presente un ampio spazio dedicato ai notebook, con molte soluzioni per il gaming, dai modelli ROG G752 al ROG Strix GL502 e ROG Strix GL702.

Non mancano ovviamente i prodotti della famiglia ZenFone 4, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine, tra cui ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro, a cui si aggiungono ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro e ZenFone 4 Max.



Oltre ai prodotti, nello stand Asus si svolgeranno numerosi tornei dedicati al mondo degli eSport, di seguito il calendario degli eventi:



Sabato 30 Settembre

11:00 – 12:00 Showmatch Overwatch con pubblico

12:00 – 12:30 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

13:30 – 17:30 Finali LOL ESL Italia Championship – a seguire sfida contro team internazionale ROG ARMY

17:45 – 18:15 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

18:30 – 19:00 Showmatch Overwatch con pubblico

Domenica 1 Ottobre

11:00 – 11:45 Showmatch Overwatch con pubblico

11:45 – 12:30 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

13:30 – 14:30 Sfida i campioni League of Legends - ROG Army

14:30 – 15:45 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

15:45 – 17:00 Showmatch Overwatch con pubblico

17:00 – 18:00 Sfida i campioni League of Legends - ROG Army

18:00 – 19:00 Showmatch Overwatch con pubblico