Asus presenta i nuovi Zenfone 4 Selfie e Zenfone 4 Selfie Pro

Fotocamera principale: 2X sensibilità alla luce per foto in condizioni di scarsa illuminazione, Processore immagini esclusivo ASUS SuperPixel Engine, , Tecnologia DuoPixel™24MP. Sensore per immagini Sony IMX362 12MP dual pixel – dimensione sensore: 1/2.55", dimensione pixel: 1.4 µm; Apertura f/1.8 ; Registrazione video 4K UHD (3840 x 2160) ; Flash LED softlight; tecnologia ASUS SelfieMaster con funzione beautification intelligente per selfie, video e live-stream. Secondaria: con ampi angoli a 120°;