Asus presenta i nuovi ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro, ecco la nuova offerta

Altri annunci in arrivo da parte di Asus, che in occasione dell’evento We Love Photo, a cui sta prendendo parte anche la redazione di Everyeye presso Il Convention Center “La Nuvola” di Roma, ha svelato anche la nuova offerta della linea ZenFone 4.

Linea, appunto, composta da due smartphone, lo Zenfone 4 e ZenFone 4 Pro, che sebbene siano molto simili a livello estetico e di dimensioni, differiscono nelle specifiche tecniche che riguardano la quantità di RAM, il modulo fotografico, la batteria ed, il sistema operativo.

Asus ZenFone 4:

Display: 5,5 pollici Super IPS+

CPU: Qualcomm Snapdragon 630 octa-core a 14nm a 64-bit;

RAM: 4 gigabyte;

Memoria interna: 64 gigabyte, espandibile tramite microSD fino a 2 terabyte;

Sensore immagine Sony® IMX362 12MP - Dimensione sensore: 1/2,55", 1.4μm pixel - Apertura lenti: f/1.8 - Angolo visione: 83° - Lunghezza focale: 25mm - Dual Pixel PDAF 0,03 secondi (100% pixel utilizzati per la messa a fuoco) - Stabilizzazione ottica immagini 4-assi, 4 stop - Sensore correzione colore (RGB) - Flash LED - Passaggio immediato da una fotocamera all’altra. Modalità fotocamera PixelMaster 4.0: modalità Auto con luce insufficiente e con low HDR / Pro / Super Resolution (48MP) / Beauty / GIF Animation / Panorama / Slow Motion / Time Lapse con modalità Power Saving / 9 filtri diversi Fotocamera frontale: 8 megapixel - apertura F/2.0, angolo visione di 84° - lente focale 24mm;

Connettività: LTE Categoria 12, WiFi 801.11/b/g/n/ac - sensore per impronte frontale con sblocco in 0,3 secondi;

Sistema operativo: Android N con ASUS ZenUI 4.0

Batteria: 3300 mAh non rimovibile

Supporto Dual SIM;

Asus ZenFone 4 Pro:

Display: 5,5 pollici AMOLED

CPU: Qualcomm Snapdragon 835 octa-core a 10 nm a 64-bit;

RAM: 6 gigabyte;

Memoria interna: 64 gigabyte, espandibile tramite microSD fino a 2 terabyte;

Fotocamera principale: Sensore immagini 12MP Sony® IMX362 - Dimensione sensore: 1/2.55", dimensione pixel: 1.4μm - Apertura lenti f/1.7 - Angolo di visione: 83° - Lunghezza focale: 25 mm

Dual Pixel PDAF 0,03 secondi (100% pixel utilizzati per la messa a fuoco) - Stabilizzazione ottica immagini 4-assi, 4 stop - Sensore correzione colore - Flash LED - Messa a fuoco laser e costante - Modalità fotocamera PixelMaster 4.0: modalità Auto con scarsa illuminazione e HDR / Pro / Super Resolution (48MP) / Beauty / GIF Animation / Panorama / Slow Motion / Time Lapse con Power Saving Mode / 9 filtri diversi. Fotocamera secondaria posteriore: Sensore immagini Sony IMX351 16MP - 2X zoom ottico - 10X zoom totale - Lunghezza focale: 50 mm

- 2X zoom ottico - 10X zoom totale - Lunghezza focale: 50 mm Fotocamera frontale: 8 megapixel - apertura F/1.09 - angolo visione di 87.4°

Connettività: LTE Categoria 12, WiFi 801.11/b/g/n/ac - sensore per impronte frontale con sblocco in 0,3 secondi;

Sistema operativo: Android 7.1 con ASUS ZenUI 4.0

Batteria: 3600 mAh non rimovibile

Supporto Dual SIM;

ASUS ZenFone 4 Pro è disponibile nella colorazione Pure Black a un prezzo consigliato di Euro 899, IVA inclusa, o in alternativa in formula rateizzata da TIM e Vodafone.

ASUS ZenFone 4, invece, è disponibile nella colorazione Midnight Black a un prezzo consigliato di Euro 499, IVA inclusa, o in alternativa in formula rateizzata dai vari operatori di telefonia mobile.