Asus presenta il nuovo ROG Zephyrus, il notebook gaming ultra sottile

: ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato oggi il lancio di Zephyrus, il notebook gaming da 15,6” più sottile al mondo che vanta i più recenti processori Intel Core i7 (Kaby Lake) di settima generazione abbinati a un'inedita e preformate sezione grafica NVIDIA GeForce GTX 1080.

Zephyrus si accompagna a Windows 10 Creators Update che migliora le prestazioni dei giochi con la nuovissima modalità Windows Game e ne semplifica lo streaming nativo grazie a Beam, il servizio di streaming di Microsoft.

L’ultrasottile ROG Zephyrus adotta l’esclusivo e sorprendete sistema di raffreddamento ROG AAS (Active Aerodynamic System) con illuminazione personalizzabile ASUS Aura RGB, un pannello superveloce da ben 120Hz con tecnologia wide-view, una superba riproduzione dei colori con copertura del 100% della gamma cromatica sRGB e la tecnologia NVIDIA G-SYNC per azioni mozzafiato e incredibilmente fluide.

ROG Zephyrus è il risultato vincente del continuo impegno del team ROG nell’innovazione per il gaming: notebook sempre più sottili, più silenziosi e più potenti ma sempre ben raffreddati, per soddisfare in pieno le esigenze dei moderni videogiocatori che sempre più apprezzano le soluzioni portatili anche per il gioco. Il design unico di Zephyrus si ispira a una lama ed è caratterizzato da un elegante e deciso profilo ultrasottile, vantando uno spessore massimo di 17.9mm che diventano soli 16,9 mm nel punto più sottile. Le dimensioni compatte lo rendono il notebook più sottile al mondo con processore Intel Core i7 di settima generazione e GPU NVIDIA GeForce GTX 1080, una combinazione esclusiva per garantire prestazioni assolutamente sbalorditive. Grazie a quest’incredibile accoppiata di CPU e GPU, infatti, Zephyrus può competere con successo con desktop e dispositivi gaming dalle dimensioni ben più generose.

Per assicurare prestazioni superlative anche in tema di raffreddamento, ROG Zephyrus adotta l’avanzato sistema Active Aerodynamic System (AAS) per la dissipazione del calore che utilizza la tecnologia AA (AeroAccelerator) per aumentare la velocità di transito e l’efficienza del flusso dell’aria all’interno del notebook. La superficie curva 3D e le guide di accelerazione della ventola permettono di migliorare il flusso dell’aria e dissipare con maggiore efficienza il calore dai vari componenti. Quando il notebook Zephyrus è aperto, una parte dello chassis inferiore si flette per aumentare del 20% il volume d’aria aspirato, migliorandone ulteriormente la circolazione. La tecnologia AAS massimizza la stabilità, l’efficienza termica e le prestazioni del sistema, per sfruttare al massimo la potenza di processore e sezione grafica e affrontare anche le maratone di gioco più lunghe e impegnative senza alcuna pausa o timore di improvvise interruzioni.

La tastiera di ROG Zephyrus è posizionata anteriormente nello chassis — una soluzione di design che consente di migliorare il raffreddamento dei componenti interni — offrendo il massimo comfort e un’esperienza d’uso più familiare ai gamer abituati alla tastiera dei desktop. L’esclusiva tecnologia d’illuminazione ASUS Aura RGB permette in maniera molto semplice e intuitiva di caratterizzare la tastiera, personalizzandola con una gamma infinita di combinazioni cromatiche e affascinanti effetti speciali, oltre alla possibilità di creare giochi di luce personalizzati separatamente per i gruppi di tasti WASD e QWER: tutto questo consente di creare le condizioni che meglio si adattano alla tipologia di gioco preferito e al proprio stile. I tasti, progettati per offrire la massima ergonomia, assicurando comodità e precisione nella digitazione, sono dotati di effetto anti-ghosting per garantire che ogni battuta venga correttamente registrata, anche quando vengono premuti più tasti contemporaneamente. L’innovativo touchpad di Zephyrus è posizionato a destra della tastiera e integra la funzionalità di tastierino dedicato a 10 tasti, facilmente attivabile tramite hotkey e retroilluminata in rosso quando attiva.

ROG Zephyrus integra un eccellente display che garantisce la massima reattività e fluidità di gioco grazie al pannello da 120Hz che assicura un reale frame rate di 120Hz. La tecnologia NVIDIA G-SYNC sincronizza la frequenza di refresh del display con il frame rate della scheda grafica NVIDIA GeForce per assicurare i massimi livelli di fluidità e velocità durante le sessioni di gioco. G-SYNC riduce la latenza, minimizza la percezione di scatti nei movimenti veloci, elimina qualsiasi effetto di tearing o ritardo nello scorrimento delle immagini per offrire un’esperienza di gioco più fluida, nitida e coinvolgente, senza compromettere affatto le prestazioni del sistema.

Gli ampi angoli di visualizzazione e la copertura del 100% della gamma cromatica sRGB consentono al pannello di Zephyrus di riprodurre colori straordinariamente realistici e fedeli da qualsiasi angolazione.

La ricca dotazione si completa con una porta USB Tipo-C (USB-C) con Thunderbolt 3 che consente l’uscita video in 4K UHD e G-SYNC, il trasferimento dati ad alta velocità e l’alimentazione elettrica.