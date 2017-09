ASUS presenta a Roma il nuovo ZenFone 4 Max: 5000 mAh per un'autonomia super

Asus, nel corso dell’evento a Roma in corso in questi istanti, ha presentato la nuova famiglia di ZenFone 4 Max, composta da due modelli che portano i codici identificativi ZC554KL e ZC520KL, i quali si differenziano per la presenza di un processore Snapdragon 430 nel primo caso e Snapdragon 425 nel secondo.

Il modello ZC520KL garantisce un’autonomia di 37 giorni in standby in modalità 4G, 31 ore di conversazione VOIP in 3G, 101 ore di riproduzione di file musicali e 21 ore di navigazione web in WiFi, mentre entrambi condividono il resto della scheda tecnica, che andiamo ad elencare.

ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL)

Display: 5,5 pollici curvo 2.5D IPS

CPU: Qualcomm Snapdragon 430 octa-core a 14nm

GPU: Adreno 505;

RAM: 3-4 gigabyte;

Memoria interna: 32-64 gigabyte, espandibile tramite microSD fino a 2 terabyte;

Fotocamera principale: Doppia fotocamera posteriore: 13MP (principale) + 120° wide-view - Apertura lenti: ƒ/2.0 - Sensore fotocamera principale: OV13855 (dimensione sensore 1/3.06", dimensione pixel 1.12um) - Flash LED - 0.03s PDAF - Stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) ;

- 0.03s PDAF - Stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) ; Fotocamera frontale: 8MP front camera - Sensor OV 8856 (dimensioni sensore: 1/3.06", dimensioni pixel: 1.12um) - Apertura lenti: ƒ/2.2 - Flash Softlight - Modalità automatica con funzioni luce bassa e HDR, modalità Beauty, Selfie Panorama, GIF Animation e BeautyLive;

- Flash Softlight - Modalità automatica con funzioni luce bassa e HDR, modalità Beauty, Selfie Panorama, GIF Animation e BeautyLive; Connettività: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, WiFI Direct, GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS; Sblocco tramite impronte digitali in 0,3 secondi, registrazione di 5 dita;

Sistema operativo: Android 7.0 (Nougat) con ASUS ZenUI ed effetti parallasse, meteo animato, profondità di campo, ASUS PowerMaster, ASUS Game Genie, ASUS Theme Store, ASUS ZenMotion, 360° photo & video viewing, ASUS BeautyLive

Batteria: 5000 mAh non rimovibile

Supporto Dual SIM;

ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL)

Display: 5,2 pollici IPS Full HD;

CPU: Qualcomm Snapdragon 425;

GPU: Adreno 308;

RAM: 3 gigabyte;

Memoria interna: 32 GIGABYTE, espandibile tramite microSD fino a 2 terabyte;

Fotocamera principale: Doppia fotocamera posteriore: 13MP (principale) + 120° wide-view Apertura lenti: ƒ/2.0 Sensore fotocamera principale: OV13855 (dimensioni sensore: 1/3.06", dimensioni pixel: 1.12um) Flash LED 0.03s PDAF Stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS)

Fotocamera frontale: 8MP front camera - Sensor OV 8856 (dimensioni sensore: 1/3.06", dimensioni pixel: 1.12um) - Apertura lenti: ƒ/2.2 - Flash Softlight - Modalità automatica con funzioni luce bassa e HDR, modalità Beauty, Selfie Panorama, GIF Animation e BeautyLive;

- Flash Softlight - Modalità automatica con funzioni luce bassa e HDR, modalità Beauty, Selfie Panorama, GIF Animation e BeautyLive; Connettività: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, WiFI Direct, GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS; Sblocco tramite impronte digitali in 0,3 secondi, registrazione di 5 dita;

Sistema operativo: Android 7.0 (Nougat) con ASUS ZenUI ed effetti parallasse, meteo animato, profondità di campo, ASUS PowerMaster, ASUS Game Genie, ASUS Theme Store, ASUS ZenMotion, 360° photo & video viewing, ASUS BeautyLive

Batteria: 4100 mAh non rimovibile

Supporto Dual SIM;

ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL e ZC554KL sono disponibili rispettivamente a partire da 229 Euro e 279 Euro, IVA inclusa.