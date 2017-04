ASUS presenta le sue GTX 1080 Ti: ROG Strix e Turbo al servizio dei giocatori

ASUS ha annunciato la disponibilità di nuove e potenti schede grafiche votate alla realtà virtuale, che adottano la più recente GPU NVIDIA, la GeForce GTX 1080 Ti, con prestazioni superiori del 35% rispetto al modello GeForce GTX 1080 e più veloce di NVIDIA Titan X nel gaming ad un prezzo più minore.

La scheda ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti ha una larghezza di 2,5 slot, con superficie più ampia del 40% per migliorare la dissipazione del calore rispetto alle schede standard a 2 slot. Numerose le tecnologie ASUS che arricchiscono la dotazione della scheda, tra cui la nuovissima MaxContact, la prima tecnologia nel settore per il raffreddamento della GPU con diffusore in rame ottimizzato a diretto contatto con il chip grafico per migliorare il trasferimento termico.

Le specifiche tecniche complete sono le seguenti (per la OC edition):

1683MHz boost clock in gaming mode, 1708MHz boost clock in OC mode

PCI Express 3.0

OpenGL® 4.5

11GB di memoria GDDR5X

Interfaccia di memoria 352-bit

1x DVI-D, 2x HDMI 2.0 e 2x DisplayPort 1.4

Il modello ASUS Turbo GeForce GTX 1080 Ti invece adotta una ventola con doppio cuscinetto a sfera che garantisce una maggiore longevità della scheda e offre un logo completamente personalizzabile dal giocatore. Anche questa scheda adotta due porte HDMI pensate per la realtà virtuale.

Le specifiche tecniche complete sono le seguenti: