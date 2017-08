ASUS ha presentato ufficialmente Zenfone 4, Zenfone 4 PRO, Selfie e Selfie PRO

Asus ha presentato ufficialmente i suoi flagship Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro con Snapdragon 835 e, quindi, i Zenfone 4 Selfie e Selfie PRO. Vediamo assieme i dettagli di questi quattro nuovi interessanti smartphone di Asus.

Zenfone 4: il device da 5.5 pollici è impreziosito da una scocca in metallo, monta processore Snapdragon 630 o 660 e sarà venduto in due varianti da 4GB o 6GB di RAM. Lo Zenfone può contare, per la sua autonomia, su una classica batteria da 3300mAh, oltre che su un comparto fotografico di tutto rispetto grazie ad una dualcamera posteriore da 12 megapixel e con sensore Sony IMX 362 (apertura f/1.8, stabilizzatore ottico e digitale, pixel da 1.4-micron); la messa a fuoco è a rilevamento di fase e la seconda fotocamera è dotata di lente grandangolare. Il prezzo per il mercato USA è fissato a 399$.

Zenphone 4 PRO: a dare potenza a questo smartphone top di gamma ci pensa il processore Snapdragon 835, per quanto riguarda RAM e storage è prevista una sola variante rispettivamente da 6GB e 64GB espandibili. Come il fratellino più piccolo, anche il modello PRO ha sistema dual camera. Asus ha scelto un sensore IMX 362 (apertura f/1.7) per la camera principale, mentre il sensore secondario permette uno zoom ottico 2X e zoom digitale a 10X. Lo schermo AMOLED è sempre da 5.5 pollici ed ha risoluzione FullHD. Il prezzo di listino, sempre per il mercato USA, è fissato a 599$.

Zenfone 4 Selfie: processore Qualcomm Snapdragon 430, 4GB di Ram e 64GB di storage. La fotocamera posteriore è da 16mp, ma –come intuibile– il cavallo di battaglia è la fotocamera anteriore dove, insolitamente, troviamo un sistema dual camera con sensori da 8 e 20 megapixel. Il prezzo è di 279$.

Zenfone 4 Selfie PRO: come con il modello standard troviamo una camera frontale con due sensori da 24 e 5 megapixel. Il processore è uno Snapdragon 625 e per quanto riguarda RAM e Storage abbiamo, rispettivamente, 4GB e 64GB di memoria espandibile. Lo schermo AMOLED da 5.5 pollici ha risoluzione Full HD. Il prezzo di listino è di 379$ per il mercato USA.