ASUS Republic of Gamers annuncia le novità ROG per gli appassionati di gaming

: Nel corso del primo evento mondiale ROG "" che si è tenuto lo scorso fine settimana a Berlino,ha presentato una ricca serie di nuovi prodotti dedicati al mondo del gaming e svelato il nuovo programma beta

Jackie Hsu, Vice Presidente di ASUS, è salito sul palco per annunciare che ROG è il brand numero 1 al mondo, in base a una serie di sondaggi condotti tra i media ed i fan: “ROG continuerà a crescere e ad emergere rispetto alla concorrenza. Siamo il brand numero 1 per il gaming perché ascoltiamo sempre con attenzione i nostri utenti, ovvero i migliori giocatori al mondo".

L’evento è stato anche l’occasione per dare evidenza a un’ampia serie di sistemi Powered by ASUS, a dimostrazione dell’incredibile potenziale di Aura Sync, realizzati da diversi partner di tutto il mondo tra cui Boostboxx by CSL Computer, AbsolutePC, Azerty, Chillblast, Gamecomputer.nl, Jimm’s PC, Komplett, LDLC.com, Life informatica, Materiel.net, MM-Vision, MyCom, Neobyte, Overclockers UK, PcComponentes, PC Specialist, SCAN, Tones.be e Webhallen. Utilizzando questi sistemi Powered by ASUS e il desktop gaming compatto ROG GR8 II i fan hanno potuto cimentarsi in entusiasmanti sfide con i titoli Quake Champions e Prey di Bethesda Softworks, entrambi in anteprima rispetto al loro lancio ufficiale.



Fin dalla prima introduzione della tecnologia di illuminazione Aura quasi due anni fa, ROG ha notevolmente ampliato le possibilità di personalizzazione dei sistemi: per esempio, Aura è già in grado di utilizzare effetti di luce che reagiscono alle temperature di CPU e GPU in tempo reale. Ma non è tutto: è stato ora lanciato Aura SDK, kit software per lo sviluppo di dispositivi compatibili con ASUS Aura Sync, come memorie e periferiche, per fornire ai gamer effetti luminosi perfettamente sincronizzati che gli sviluppatori ora possono integrare nei loro giochi. Il programma Aura SDK verrà lanciato ufficialmente al prossimo Computex 2017 ed è volto a migliorare la collaborazione con le terze parti, tra cui gli editori di videogame, per favorire una maggiore integrazione. ASUS continuerà a collaborare a stretto contatto con i produttori di hardware per il gaming creando dispositivi compatibili con Aura Sync, per assicurare che gli effetti di luce Aura soddisfino le esigenze estetiche e funzionali di tutti i giocatori.



La scheda grafica ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti include la tecnologia per il raffreddamento ibrido di nuova generazione DirectCU H2O per la massima flessibilità di scelta tra le opzioni ad aria o liquido. Rispetto alla soluzione della precedente generazione, il connettore del flusso per il liquido del sistema DirectCU H2O presenta un diametro incrementato del 22% per una migliore dissipazione del calore. Con una nuova morsettiera G1/4-pollici, la scheda Poseidon GeForce GTX 1080 Ti permette agli utenti di scegliere tra un’ampia gamma di adattamenti e semplifica come mai prima d’ora la messa a punto di un sistema di raffreddamento a liquido personalizzato. Le ventole 0dB dotate di alette brevettate con certificazione IP5X, massimizzano il flusso d’aria e assicurano una maggior durata.

Per tenere sotto controllo le temperature dello chassis, ASUS FanConnect II fornisce connettori per ventole aggiuntive e un set completo di opzioni per l’ulteriore ottimizzazione del sistema di raffreddamento tramite GPU Tweak II. La scheda Poseidon è stata realizzata utilizzando l’esclusiva tecnologia ASUS Auto-Extreme e componenti di elevata qualità per la massima affidabilità. Di sicuro impatto anche il concept design di Poseidon GeForce GTX 1080 Ti grazie ad ASUS Aura Sync, che permette di ottenere splendidi effetti di luce e di realizzare sistemi che non passeranno certo inosservati.



ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti adotta le più recenti innovazioni ASUS, tra cui la nuovissima MaxContact, una innovativa tecnologia per il raffreddamento della GPU che include un dissipatore in rame dotato di un’area di contatto con il processore grafico raddoppiata in estensione, per garantire una migliore dissipazione del calore. MaxContact permette alla Strix GeForce GTX 1080 Ti un raffreddamento più efficiente, silenzioso e una maggior affidabilità grazie anche a tre ventole con tecnologia 0dB brevettate IP5X.



ASUS FanConnect II include connettori per ventole aggiuntive e un set completo di opzioni per l’ulteriore ottimizzazione del sistema di raffreddamento tramite GPU Tweak II. Ogni scheda è stata realizzata utilizzando l’esclusiva tecnologia ASUS Auto-Extreme e componenti super Alloy Power II per garantire la massima affidabilità e resistenza. La Strix GeForce GTX 1080 Ti sfrutta l’innovativo sistema di illuminazione ASUS Aura Sync per personalizzare e sincronizzare gli effetti luminosi del proprio PC, mentre due porte HDMI consentono di collegare anche un visore per la realtà virtuale.



ROG Swift PG27VQ è un monitor gaming curvo da 27 pollici con pannello WQHD (2560 x 1440) e tecnologia NVIDIA G-SYNC per consentire una visualizzazione panoramica ed una esperienza di gioco particolarmente coinvolgente. La tecnologia di visualizzazione Quantum-dot del monitor G27VQ offre un'ampia gamma cromatica con colori realistici e sfumature omogenee.



ROG Swift PG27VQ è il primo monitor gaming al mondo ad adottare la tecnologia di illuminazione RGB ASUS Aura Sync, che impreziosisce la parte posteriore del display, rendendone realmente distintivo il look. L’utente potrà sincronizzare gli effetti di illuminazione preferiti con l'azione sullo schermo e con altre periferiche compatibili Aura Sync, ottenendo possibilità illimitate di personalizzazione in base al proprio stile e preferenze. La frequenza di refresh a 165 Hz riduce inoltre latenze e sfocature nelle scene più frenetiche, in modo da offrire al gamer un’esperienza di gioco fluida e un netto vantaggio competitivo soprattutto nei titoli FPS.



ROG Swift PG27UQ è un monitor gaming da 27 pollici, il primo in assoluto con tecnologie G-SYNC ed HDR ad offrire la straordinaria risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) abbinata ad una frequenza di refresh di ben 144 Hz. Offre immagini estremamente dettagliate con frame rate eccellenti ed estrema fluidità delle immagini per la migliore esperienza di gioco, grazie anche a un contrasto incredibilmente elevato, un'eccezionale luminosità e colori davvero ricchi ed intensi.

Il nuovo monitor adotta la tecnologia HDR, che permette di visualizzare immagini straordinariamente realistiche. La retroilluminazione LED viene controllata dinamicamente in 384 zone per ottenere un contrasto particolarmente elevato con neri più profondi. La tecnologia Quantum-dot fornisce immagini più luminose e supporta la gamma cromatica DCI-P3 (standard derivato dal settore cinematografico), più ampia del 25% rispetto a quella sRGB, riproducendo così colori più fedeli alla realtà.

Caratterizzato dall’illuminazione ASUS Aura RGB sul retro dello chassis, per riprodurre l'ambientazione di gioco preferita, ROG Strix XG27VQ è un monitor gaming curvo Full HD da 27 pollici che adotta un pannello con tecnologia wide-view e un design frameless, caratteristiche che lo rendono ideale nelle configurazioni multi-monitor.



Il display curvo garantisce un'esperienza di gaming panoramico estremamente coinvolgente, poiché la curvatura del pannello fa in modo che ogni punto risulti equidistante dagli occhi dell’utente, garantendo il massimo comfort visivo nelle lunghe sessioni di gioco anche grazie alle tecnologie Ultra Low Blue Light e Flicker Free. La frequenza di refresh di 144 Hz e la tecnologia Adaptive Sync permettono di riprodurre le immagini nel modo più fluido e rapido possibile, senza fastidiosi rallentamenti a schermo.

Per chi dispone di una configurazione multi GPU NVIDIA, c’è il nuovissimo ROG SLI HB (High-Bandwidth) Bridgeche raddoppia l'ampiezza di banda di trasferimento rispetto alla generazione precedente, garantendo immagini dettagliate e un ambiente di gioco caratterizzato da un movimento incredibilmente fluido. Particolarmente flessibile, supporta molteplici configurazioni a 2 vie - sia a 3 che e 4 slot – e adotta le tecnologie ASUS Aura RGB e ASUS Aura Sync, garantendo così una perfetta sincronizzazione degli effetti di luce dell'intero ecosistema di gioco.



Progettata per soddisfare le crescenti richieste per risorse di rete e ampiezza di banda, la scheda Ethernet 10G PCI Express 3.0 x4 ROG Areion soddisfa gli utenti più esigenti. Compatibile con cinque velocità di trasferimento — 10 Gbps, 5 Gbps, 2,5 Gbps, 1 Gbps e 100 Mbps — e dotata di indicatore a LED per il monitoraggio in tempo reale della velocità di rete, la scheda ROG Areion 10G adotta un dissipatore full-size, che garantisce le migliori prestazioni di raffreddamento anche con carichi elevati, e un chip Aquantia AQtion™ AQC107 LAN ad alte prestazioni.



“I prodotti ASUS Republic of Gamers sono leader a livello di prestazioni nel mercato delle soluzioni rivolte agli appassionati di gaming e la nuova scheda ROG Areion 10G non fa eccezione a questa regola”, ha affermato Kamal Dalmia, Senior Vice President of Sales and Marketing di Aquantia Corp. "Siamo lieti che ASUS abbia scelto il controller Ethernet Aquantia AQtion™ AQC107 da 10 Gbps, ideale per coloro che ricercano prestazioni estreme, 10 volte superiori all'attuale standard LAN Gigabit”.



Confermando l'orgogliosa tradizione delle schede madri della serie ASUS Pro Gaming, la nuovissima ROG Strix H270I Gaming è una scheda madre compatta mini-ITX che adotta l'innovativo dissipatore PCH+M.2, isolato termicamente per raffreddare le unità SSD M.2 fino a 20°C e garantire le massime prestazioni. Strix H270I Gaming offre un audio cristallino grazie al chipset SupremeFX S1220A, la tecnologia ASUS Aura Sync, due slot M.2 PCIe 3.0 x4 e due porte LAN Gigabit.

Primo microfono ROG dedicato a coloro che fanno streaming delle sessioni di gioco, ROG Strix Magnus adotta tre capsule individuali di condensatori di livello professionale per la massima qualità di registrazione. In più integra la tecnologia ENC (Environmental-Noise-Cancelation) e l'illuminazione ASUS Aura RGB con supporto per ASUS Aura Sync.



ROG Pugio è un nuovo mouse ottico dedicato agli appassionati di videogiochi che adotta un design realmente ambidestro con posizione configurabile del pulsante laterale, per offrire massimo confort e naturalezza d’uso. ROG Pugio adotta l'esclusivo sistema push-fit, che permette al gamer di variare con facilità la resistenza al click e aumentare la durata del mouse sostituendone gli switch. Le prestazioni di Pugio sono accompagnate da un aspetto particolarmente aggressivo e dall'illuminazione angolata e dinamica ASUS Aura RGB con supporto per ASUS Aura Sync.



ROG Rapture GT-AC5300 è il primo router ROG progettato in modo specifico per il gaming che, tramite ROG Gaming Center, offre una panoramica istantanea dei dispositivi collegati in modo da valutare a colpo d'occhio l'attuale stato della rete e la sua stabilità.



Rapture GT-AC5300 offre tre livelli di accelerazione nel gioco: due delle otto porte LAN sono dedicate al gioco e grazie alla funzionalità Game Boost stabiliscono la priorità del traffico della rete verso i dispositivi connessi a quelle porte specifiche, aumentando la priorità del traffico relativo al gioco. L'utente può inoltre configurare una rete gaming privata per velocizzare il collegamento tra il router e i game server preferiti.

Il sistema Game IPS (Game Intrusion Prevention System) di Rapture GT-AC5300 offre sicurezza avanzata, grazie alla tecnologia Trend Micro, per una solida protezione della rete di gioco.