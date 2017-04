ASUS Republic Of Gamers protagonista a Torino Comics

: Con un intero stand dedicato al celebre marchioannuncia la sua partecipazione a Torino Comics, la fiera dedicata a fumetto, videogame e cosplay che si terrà dal 21 al 23 aprile presso Lingotto Fiere.

Presente per la prima volta alla manifestazione torinese, ASUS riconferma il suo ruolo da protagonista nel mondo gaming e la sua esplicita vocazione ad essere sempre più vicina alla comunità dei videogiocatori con un ruolo in prima linea in tutti gli appuntamenti loro dedicati. Dopo Cartoomics, Let’s Play e Romics infatti, Torino Comics diventa così il palcoscenico attraverso cui ASUS mostrerà a fan, appassionati e gamer più evoluti ed esigenti, il ricco e completo ecosistema di soluzioni ROG per assicurare le migliori performance ed offrire la miglior esperienza di gioco.

Presso lo stand ASUS | Republic of Gamers i visitatori troveranno nell’area dedicata ai tornei un nutrito parco macchine con ben 22 postazioni di gioco allestite con desktop gaming ASUS G11 e PC Winblu Powered by ASUS, tutte capaci di eccellenti prestazioni. Le postazioni disponibili saranno arricchite da monitor e periferiche gaming, indispensabili complementi per assicurare ottimali performance di gioco, in particolare i monitor ASUS VX279H - caratterizzati da un luminoso pannello IPS, design ultrasottile ed ergonomico ad inclinazione variabile, per fornire una visione più confortevole – e gli LCD ASUS MG248Q - con pannello Full HD da 24 pollici, tempo di risposta di soli 1 ms e frequenza di refresh di 144Hz per assicurare immagini prive di qualsiasi sbavatura o effetto ghosting. A completare le postazioni di gioco i set di periferiche gaming delle serie STRIX e Cerberus. Nella stessa area anche una protagonista d’eccezione: una fiammante Yamaha R6 interamente customizzata ROG, per sottolineare il binomio design e performance!

Presso lo stand ASUS, nel corso dei tre giorni di Torino Comics si alterneranno così tornei di League of Legend, Overwatch e Counter Strike: Global Offensive a momenti “free play”. Sabato e Domenica (ore 14.00) sarà possibile incontrare il Team NextGaming, a disposizione per attività di coaching con chiunque voglia fare tesoro dei loro insegnamenti e scoprire qualche trucco per migliorare le proprie tattiche di gioco.

L’area istituzionale ASUS | Republic of Gamers garantirà inoltre ai visitatori di Torino Comics la possibilità di sperimentare l’intera gamma di prodotti ROG, dai notebook gaming delle serie ROG e ROG STRIX – ROG G752, ROG Strix GL702 e GL753 – dedicati agli appassionati del gaming in mobilità, potenti e ben equipaggiati, con schermi da 15,6” a 17,3” e caratterizzati tutti da un look dinamico ed aggressivo e diverse varianti cromatiche, ai desktop gaming ROG GT51 e G20, in grado di assicurare tutta la potenza necessaria per vivere esperienze di gioco mozzafiato anche alle più elevate risoluzioni, insieme all’accattivante ROG GR8 II, il desktop ultracompatto ad alte prestazioni, capace di offrire eccellenti prestazioni di gioco ed affascinare con i suoi sorprendenti effetti RGB. Tutte le soluzioni presentate saranno accompagnate dalle migliori periferiche ROG per testare in prima persona ricchezza e performance dell’ecosistema ROG.