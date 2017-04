ASUS ROG annuncia la Poseidon GTX 1080 Ti, aria o liquido non fa differenza

ha annunciato ufficialmente una delle sue versioni personalizzate della GPU GTX 1080 Ti, appartenente alla serie Republic of Gamers e con una particolarità che abbiamo già visto in passato. Lapossiede infatti un sistema di raffreddamento ibrido, che funziona sia ad aria che a liquido.

L'azienda taiwanese segnala la presenza di un radiatore in alluminio il 40 per cento più grosso rispetto al passato, mentre il sistema a liquido si fregia di un flusso dell'acqua con portata superiore del 20 per cento se confrontata con i modelli precedenti. Le specifiche tecniche non sono state rivelate da ASUS ROG, ma contiamo che siano all'ultimo grido considerato l'elaborato sistema di dissipazione. Contiamo soprattutto sulle fasi di alimentazione, che saranno quasi certamente digitali ed in buon numero, in modo che le frequenze non siano fermate dalla loro qualità. Non abbiamo informazioni circa la disponibilità e prezzo, anche se quest'ultimo non sarà sicuramente allineato agli altri modelli custom. Vi terremo aggiornati.