Asus ROG GR8 II: la video recensione del PC gaming compatto

Chi non si accontenta di giocare su console lo sa bene, l'unica vera alternativa di qualità è assemblare un PC da gaming come si vede - o acquistarne uno di marca già bello e pronto. Magari enorme, magari ingombrante.ha spezzato la tradizione e ha creato il, un PC da gaming compatto e dal design accattivante.

Il marchio di Taiwan vuole riuscire dove Steam, con le sue Steam Machine, ha decisamente fallito, e vuole farlo presentando una macchina con all'interno un hardware di tutto rispetto. All'interno trovano spazio un processore Intel Core i7, una GPU ASUS GeForce GTX 1060, disco SSD per caricare più velocemente i dati di sistema e HDD fino a 1 TB di spazio per conservare in libertà i giochi installati.

Non manca ovviamente il sistema Aura Sync RGB LED, presente ormai su tutti i prodotti ASUS pensati per i giocatori, con 10 effetti di luce personalizzabili e 12 pre-impostazioni da utilizzare con altri prodotti in sync. Grande attenzione anche al comparto audio con i sistemi ROG SupremeFX e le tecnologie Sonic Studio III e Sonic Radar III per un ambiente sonoro immersivo. Tutti i dettagli li trovate nella nostra videorecensione in alto.