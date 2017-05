Asus ROG lancia il primo laptop con processore AMD Ryzen

lo aveva promesso solo pochi giorni fa, i primi laptop alimentati dalla nuova serie disi sarebbero fatti vedere entro il terzo quadrimestre dell'anno. Non più tardi di settembre. A quanto pare l'attesa sarà più breve del previsto,ha infatti mostrato un intrigante nuovo teaser che fa ben sperare.

Nel video ci viene mostrato un laptop in penombra, dietro al quale si può vedere chiaramente il logo caratteristico dei processori Ryzen. Subito dopo l'hashtag #Computex2017, per dirci che la nuova linea di laptop saranno rivelati all'evento Computex, che si terrà tra due settimane.

"Qualcosa si è svegliato", ci dice quindi il breve teaser. In altre parole? Tra pochissimi giorni vedremo il primo laptop con Ryzen mai annunciato al pubblico. C'erto la linea Republic of Gamers non ci ha abituato, ad oggi, a laptop particolarmente economici, anzi. Tuttavia quello che ci interessa è vedere finalmente Ryzen all'opera su un laptop. In apertura potete guardare il teaser di Asus.