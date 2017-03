ASUS ROG lancia il primo PC desktop della linea Strix, il GD30

ha lanciato il primo PC in assoluto della famiglia Strix, chiamato. Esso è un computer che "ha la potenza per far girare qualsiasi gioco gli si dia in pasto", e possiede la possibilità di far inserire al suo interno componenti di fascia alta da

Il design di questo prodotto si è ispirato alle ambienti share Sci-Fi e cyberpunk, ed in effetti ha uno stile che andrebbe bene in una camera a tema Star Wars. Proprio l'estetica e la personalizzazione visuale è stata di primaria importanza nella progettazione di questo prodotto, ed ASUS si è concentrata sul curare i particolari del design e della sua struttura. Per esempio, il pannello frontale ed altri elementi possono essere modificati per creare fino a sei differenti stili.

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

Processore : Intel Core i5-7400 o Intel Core i7-7700 CPU

: Intel Core i5-7400 o Intel Core i7-7700 CPU Memoria : fino a 32GB of DDR4 RAM (4 slots)

: fino a 32GB of DDR4 RAM (4 slots) GPU : da Nvidia GeForce GTX 1050 2GB fino a GTX 1080 8GB

: da Nvidia GeForce GTX 1050 2GB fino a GTX 1080 8GB Storage : SATA HDD, SSD e/o M.2 più ODD

: SATA HDD, SSD e/o M.2 più ODD Connettività : Wi-Fi e LAN con Bluetooth 4.1

: Wi-Fi e LAN con Bluetooth 4.1 Porte : quattro porte USB 2.0 e sette porte USB 3.1 Gen 1 (una è dotata di connettore reversibile Type-C con il supporto del 15W fast-charging (3A/5V))

: quattro porte USB 2.0 e sette porte USB 3.1 Gen 1 (una è dotata di connettore reversibile Type-C con il supporto del 15W fast-charging (3A/5V)) Accesso al pannello frontale : due porte USB 2.00, due porte USB 3.1 ports, memory card reader, jack per il microfono e jack per le cuffie, più i classici bottoni per l'accensione e per il reset

: due porte USB 2.00, due porte USB 3.1 ports, memory card reader, jack per il microfono e jack per le cuffie, più i classici bottoni per l'accensione e per il reset Dimensioni e peso: 230 x 550 x 540mm, 17Kg

Non abbiamo info circa prezzi e disponibilità.