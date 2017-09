Asus ROG Zephyrus: 300€ di sconto per i lettori di Everyeye

Quando si parla di potenza e di dimensioni contenute, i notebook da gioco non sempre riescono a proporre entrambe le caratteristiche. Questo non è però il caso dell’, un vero concentrato di forza computazionale in una scocca sottilissima. Se siete interessati ad uno sconto importante, continuate a leggere.

Questo portatile racchiude in uno chassis spesso solo 1,79 centimetri tutta la potenza di una GTX 1080 e di una CPU Intel I7 7700HQ, mantenendo un peso di soli 2.25 Kg. Grazie alla tecnologia Max-Q di NVIDIA è stato possibile ridurre al minimo le dimensioni della GPU, mentre il particolare sistema di dissipazione interno permette di contenere al massimo le dimensioni del laptop.

Con il codice sconto che trovate in fondo a questa news, potete acquistare il ROG Zephyrus dell’E-Shop Asus usufruendo di un taglio del prezzo di 300€.

Di seguite le specifiche principali della macchina:

Processore : Intel 7700HQ

: Intel 7700HQ RAM : fino a 24 GB di RAM DDR4

: fino a 24 GB di RAM DDR4 Schermo : 15.6” Full HD 120 Hz

: 15.6” Full HD 120 Hz GPU : GTX 1080 con design Max-Q e 8 GB di RAM GDDR5

: GTX 1080 con design Max-Q e 8 GB di RAM GDDR5 Storage: 512 GB PCIE SSD

ROGZEPHYRUSIl codice è valido solo ed esclusivamente per l'acquisto di un notebook Asus ROG Zephyrus E-Shop Asus, che trovate a questo indirizzo