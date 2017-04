Asus: Tutte le novità annunciate a Berlino nel nostro Video Speciale

ha mostrato a Berlino tutti i nuovi prodotti gaming che vedremo nei prossimi mesi, dal monitoralla potente, con raffreddamento ibrido, per una lineup molto completa e variegata.

Per una panoramica completa su tutte le novità Asus annunciate all'evento di Berlino vi rimandiamo al nostro Video Speciale pubblicato in apertura della notizia. Approfittiamo dell'occasione per ricordare che Asus sarà partner di Romics 2017 con il marchio ROG - Republic of Gamers.