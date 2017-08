ASUS VivoBook Flip 14 punta molto sul design e costa 399 euro

L'appena presentatoè la versione "convertibile" di queipresentati allo scorso. Presenta uno schermo daed uno spessore di 15.4mm, per un peso di 1.5kg. Insomma, la società con sede a Taipei sta puntando molto sul rendere il piùpossibili i suoi dispositivi.

Oltre a questo, ASUS ha dichiarato che VivoBook Flip 14 ha un "design ricercato" e che sarà il "più silenzioso possibile" vista l'assenza di ventole rumorose. Il display è un 1080p da 14 pollici mentre il processore è un "meno performante" Intel Core i7 di settimana generazione, e non, dunque, un Kaby Lake. Per quanto riguarda la GPU, invece, questa è la medesima di quella montata da ZenBook Flip 14 di cui vi abbiamo parlato poco fa, ovvero una NVIDIA MX150. Per portarvi a casa ASUS VivoBook Flip 14, dovrete sborsare 399 euro.

Durante il corso della conferenza della società con sede a Taipei sono stati presentati anche il "convertibile più sottile al mondo" ZenBook Flip S, il visore per la Mixed Reality di ASUS e il laptop "top di gamma" ZenBook Flip 15.