ASUS Zenbook Flip 14 monta una GPU NVIDIA MX150 e costa 799 euro

Durante il corso dell'eventonel contesto dell'IFA, la società con sede a Taipei ha presentato numerosi laptop. Tra questi figura, un laptop 2-in-1 dallo spessore di soli 13.9mm e dal peso di 1.4kg.

Sotto la scocca, troveremo un processore Intel Core i7 di ottava generazione e una GPU NVIDIA MX150. Il display, invece, è un 4K nanoEdge. ASUS ha dichiarato che il laptop avrà circa 13 ore di autonomia con una singola ricarica completa mentre con una ricarica di 15 minuti "durerà" circa 2 ore.

Insomma, si tratta di un laptop leggero e versatile che si adatterà molto bene anche a chi ha particolari esigenze in termini di montaggio video. Per portarsi a casa il nuovo dispositivo di casa ASUS, dovrete sborsare 799 euro.



Durante il corso della conferenza, la società con sede a Taipei ha annunciato anche il "laptop più sottile al mondo" ZenBook Flip S, il nuovo visore per la Mixed Reality di ASUS, il "top di gamma" ZenBook Flip 15 e VivoBook Flip 14.