ASUS Zenbook Flip S, il 'più sottile laptop convertibile al mondo'

sta tenendo, in questo momento, un evento in live streaming direttamente dall'IFA 2017. Il primo annuncio è quello relativo al nuovo, descritto dalla società con sede a Taipei come

Il convertibile in questione pesa appena 1.1 kilogrammi per uno spessore di soli 10.9mm. Sotto la scocca, troveremo un processore quad-core Intel Kaby Lake Core i7-7500U "affiancato" da 16GB di RAM LPDDRR3 e un SSD da 1TB. Oltre a questo, il display sarà un 13.3 pollici con risoluzione 4K UHD. Non mancheranno anche due porte USB Type-C e il supporto a Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1.

ASUS Zenbook Flip S verrà commercializzato esclusivamente sul Microsoft Store con un prezzo consigliato di 1119 dollari. Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti la disponibilità in Italia.



Durante la conferenza, ASUS ha annunciato anche il "top di gamma" ZenBook Flip 15, il "fratello minore" ZenBook Flip 14, un visore per la Mixed Reality e VivoBook Flip 14.