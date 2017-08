Attacco HBO: in rete lo script del quarto episodio di Game of Thrones

Questa mattina vi abbiamo riportato la notizia riguardante il grave attacco hacker subito da HBO nel corso dell’ultimo fine settimana, che ha portato alla pubblicazione sul web di alcune puntate di Ballers e Room 104, oltre che di

Variety è tornato sulla questione, fornendo ulteriori dettagli su questo grave attacco. Secondo la famosa testata online, in rete sarebbe stata pubblicata non solo la puntata del Trono di Spade che andrà in onda la prossima settimana, ma anche lo script dell’episodio.

Un portavoce del network, nel frattempo, ha affermato che “sono state immediatamente avviate le indagini su quanto accaduto e stiamo collaborando con le autorità preposte, oltre che con le società specializzate in cybersecurity. Per noi la protezione dei dati rappresenta una priorità assoluta e prendiamo con grande serietà la protezione dei dati che conserviamo”.

Il capo di HBO, Richard Plepler, ha immediatamente inviato una mail ai dipendenti, per tranquillizzarli affermando che, purtroppo, al giorno d’oggi questi attacchi sono all’ordine del giorno ed accadono con frequenza sempre maggiore.