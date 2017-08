Attendete Android Oreo? Ingannate il tempo con sfondi ufficiali e launcher

Dopo la gigantesca "trollata" di, l'hype dell'utenza riguardante la versione stabile diè cresciuto a dismisura. In molti (compresi noi) non stanno più nella pelle ed attendono con ansia l'arrivo di quell'aggiornamento. Ecco, allora, che abbiamo deciso di realizzare questa news per aiutarvi ad

Ovviamente, il miglior modo per aspettare Android Oreo è... testare l'ultima versione beta. Tuttavia, questa è disponibile solamente per una ristretta fascia di dispositivi (come i Nexus e i Pixel) e, dunque, "rimangono fuori" tutte le restanti case produttrici di smartphone. D'altronde, chi non possiede un dispositivo di casa Google potrebbe dover attendere per molto tempo il rilascio della versione stabile, anche se molti smartphone riceveranno l'aggiornamento entro fine anno.

Nonostante questo, vi elenchiamo di seguito alcune cose che vi aiuteranno a portare un po' di Android Oreo su qualsiasi dispositivo:

Scaricando ed utilizzando tutto questo "materiale" potrete perlomeno sentire un po' meno la mancanza della versione 8.0 del robottino verde sul vostro dispositivo.