Aumentare la durata della batteria? Si può con iOS 11, ecco come

Nel corso dei nostri test effettuati sul nuovo iOS 11 , ci siamo immersi nelle molte novità implementate danel menù, alcune delle quali ci hanno permesso di scoprire dei nuovi modi per aumentare la durata della batteria.

Sul nostro iPhone 7 Plus da 128 gigabyte, con un utilizzo medio, dalla mattina alle 9:00, caratterizzato dall’invio di SMS, Whatsapp, controllo della posta elettronica, Instagram, Facebook, YouTube, scattando alcune fotografie (in modalità Ritratto e Live Photo), ed ascoltando Musica per meno di mezz’ora su Apple Music, siamo riusciti ad arrivare alla mezzanotte e mezza con un’autonomia del 37% senza dover inserire la modalità Risparmio Energetico, tenendo la Luminosità Automatica ed il WiFi attivato in ufficio per la maggior parte del tempo.

Il consiglio che vi diamo, è di attivare la Localizzazione (attraverso il menù Privacy) per tutte le applicazioni in modalità “Se In Uso”. Inoltre, abbiamo anche impostato gli aggiornamenti delle app in background (nel menù Generali) solo sotto WiFi.

I cambiamenti saranno tangibili sin dai primi minuti, fateci sapere se scoprite altri “trucchi” per massimizzare ulteriormente l’autonomia.