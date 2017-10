Austria: robot del sesso molestato durante una fiera d'elettronica

L’annuncio e progettazione del così detto robot del sesso, annunciata lo scorso anno, è stata accolta da non poche polemiche, ma quanto avvenuto in Austria durante l’Arts Electronica Festival di Linz probabilmente non era previsto nemmeno nel più profondo degli incubi.

Uno degli ingegneri che ha lavorato sul progetto e che ha mostrato la bambola-robot battezzata Samantha, che è programmata per rispondere in maniera adeguata alle stimolazioni degli utenti, sostiene che lo stesso robot sia stato molestato.

“La gente ha danneggiato il seno, le gambe e le braccia di Samantha. Due dita erano rotte. Inoltre, il robot era sporco” ha affermato lo stesso ad un giornale inglese. “La gente può essere davvero cattiva. In molti non hanno capito che si tratta di un prodotto tecnologico, l’hanno trattata come una semplice bambola gonfiabile” ha continuato.

Samantha è disponibile a circa 4.000 ed include un chip basato sull’intelligenza artificiale.

Per i critici della tecnologia, l’incidente in Austria è la prova pratica che questi robot, che hanno caratteristiche fisiche irrealistiche, incoraggiano gli stupri e la violenza verso le donne. Punto di vista ovviamente opposto per i creatori, i quali sostengono che si tratta di una tecnologia che rappresenta la naturale evoluzione dei classici giocatori del sesso, he vengono venduti liberamente.

I gestori della fiera, intanto, hanno negato che Samantha sia stata aggredita sessualmente durante l’evento.