Auto elettriche problema per i pedoni? Ecco come potrebbero suonare in futuro

Guidate un'? Sappiate che avete il 37% di chance in più dirispetto ai proprietari di qualsiasi altro tipo di vettura. Il motivo è molto banale: le auto elettriche sono silenziosissime e quindi poco inclini a mettere in allerta i pedoni ignari. Ecco come in futuro questo potrebbe cambiare. Il ruggito di unaè uno dei suoni più iconici nelle strade di tutto il mondo. Un suono quasi poetico per qualcuno, tant'è che il futuristalo aveva tanto decantato nella sua poesia "l'automobile". Un suono praticamente assente, invece, nelle. Questo tuttavia è un problema perché è proprio il boato provocato dalla combustione dei motori tradizionali che permette aidi accorgersi del pericolo imminente.Per uno studio dellale macchine ibride e quelle elettriche hanno il 37% di possibilità in più di provocare un incidente che coinvolga pedoni. Per quanto riguarda i ciclisti il dato sale addirittura al 57%.I governi e i regolatori di tutto il mondo stanno già pensando alla possibilità di implementare un suono ben riconoscibile quando queste vetture superano una certa velocità. Si tratta di un'opportunità unica se ci pensate: il suono può essere deciso a tavolino cercando di unire facilità di riconoscimento a scarso inquinamento acustico.In calce potete trovare un video con alcune proposte fatte dain collaborazione con. Cosa ve ne pare?