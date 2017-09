Basi su Marte e Luna? Due foto ci mostrano come saranno per Elon Musk

Parliamo ancora di Elon Musk, e ancora di Luna e Marte. Il patron di SpaceX e Tesla ha mostrato su Instagram due incredibili foto che mostrano come sarebbero le due basi spaziali.

Poche ora fa vi avevamo raccontato di come Elon Musk fosse incredulo che nel 2017 non esistesse ancora una base spaziale in piena funzione sulla Luna. Adesso possiamo pure mostrarvi come sarà non solo quella lunare, ma pure quella su Marte secondo il visionario creatore di Tesla e SpaceX.

Lo ha rivelato con due tweet che potete vedere in calce. "La città marziana sarà l'opposto della terra. L'alba sarà blu, il cielo durante il giorno rosso", ha scritto Musk su Instagram.

Utopia? Progetti destinati a rimanere nel cassetto per decenni? Sta di fatto che qualcosa si sta muovendo, c'è un accordo tra USA e Russia per una base orbitale sulla Luna e, giusto ieri, vi abbiamo mostrato un progetto per un "headquarter" orbitale pure su Marte: Lockheed Martin pensa ad un Mars Base Camp basato sullo Space Orion della NASA con tanto di lander in grado di fare avanti e indietro dal pianeta. Ospiterà in totale sei astronauti (il lander ne può, invece, ospitarne quattro) ed è pensata per essere una missione preliminare alla colonizzazione del Pianeta Rosso. Ma al momento ci sono anche dei progetti di collaborazione tra Europa e Cina per un vero e proprio avamposto sulla Luna! Insomma, ci si sta andando sempre più vicini.

In altre parole, il futuro si fa sempre meno futuro e sempre di più domani. Ecco le foto dei concept di SpaceX, fateci sapere cosa ne pensate.



Update: la news è stata aggiornata per includere anche il progetto ESA-CNSA su una stazione lunare che possa servire da trampolino di lancio per le future missioni con destinazione Marte.