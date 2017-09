BenQ EX3510R: ecco il monitor gaming da 35" con HDR e AMD FreeSync

: BenQ lancia il nuovo monitor curvo per l’intrattenimento video BenQ EX3501R. Proposta di punta della gamma di display della casa taiwanese, il BenQ EX3501R supporta il formato standard HDR10, incrementando così in modo significativo la gamma del contrasto e i livelli di colore per prestazioni video straordinariamente realistiche.

La curvatura estrema di 1800R, lo schermo ultra ampio da 35 pollici e la risoluzione altissima di 3440x1440 si abbinano all’esclusivo design che minimizza la cornice ultrasottile offrendo una visione espansa da bordo a bordo, ideale per installazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il risultato è un’esperienza di visione senza precedenti in cui la qualità eccezionale delle immagini avvolge letteralmente lo spettatore.

Approfittando della crescente disponibilità e popolarità dei contenuti HDR nei servizi di streaming on line, nelle console gaming e nei Blu-ray, la tecnologia HDR del BenQ EX3501R eccelle per brillantezza e livelli di contrasto, assicurando immagini dettagliate e un ampissimo spettro di sfumature. Un palcoscenico naturalmente realistico da cui godere gli ultimi film e giochi usciti, lasciandosi trasportare in un divertimento estremo come se fosse la vita vera.

Il BenQ EX3501R supporta formati video multipli con frame rate cinematografici da 24p, 25p, e 30p in modo nativo senza artificiali abbattimenti. Inoltre, è dotato di tecnologia AMD FreeSync™ e di un refresh rate di 100Hz per offrire agli aficionado dell’azione esperienze di gioco intense, evidenziando dettagli infinitesimali nelle dinamiche più frenetiche senza difetti di visualizzazione come tearing, frame e giochi spezzati.

Basato sull’ultima architettura USB-C, il BenQ EX3501R utilizza un singolo cavo per trasferire dati SuperSpeed e trasmettere video 2K senza confusione. Dotato di HDMI multipla, DisplayPort e porte USB 3.0 in aggiunta all’USB-C™, supporta perfettamente contenuti multimedia da una varietà di dispositivi sorgente, dai set-top boxe, ai Blu-ray, alle console gaming, ai dispositivi smart.

Per elevare al massimo l’esperienza di visione, il BenQ EX3501R è personalizzabile in altezza grazie al piede regolabile. Per un ulteriore comfort, la tecnologia esclusiva BenQ Brightness Intelligence Plus rileva in modo attivo la luce ambientale e i livelli di temperature del colore per meglio modulare la qualità delle immagini sullo schermo.

Il monitor sarà disponibile a 799 Euro IVA compresa.