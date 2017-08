Bill Gates dona 64 milioni di azioni Microsoft, valutate 4,6 miliardi di dollari

, attualmente l'uomo più ricco del mondo , ha sempre dimostrato di avere anche un lato dal "cuore d'oro". Infatti, il co-fondatore diha già dimostrato in passato la sua "apertura" riguardo alle iniziative di, donando cifre "astronomiche" a svariate associazioni.

Non sorprende, dunque, che alcuni documenti, pubblicati solamente nelle ultime ore, riportino come Gates abbia donato nello scorso mese di maggio ben 64 milioni di azioni Microsoft, per un valore totale di 4,6 miliardi di dollari, circa il 5% del patrimonio dell'uomo più ricco del mondo. Era dal 2000 che non veniva fatta una donazione così grande.

Non è ancora chiaro a chi Gates abbia donato l'ingente quantitativo di soldi, ma alcune fonti parlano della Bill & Melinda Gates Foundation, associazione di beneficenza di cui si occupano lo stesso Bill e sua moglie.