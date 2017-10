Billy Corgan: "ho visto un essere umano trasformarsi in qualcosa di non umano"

non è nuovo a dichiarazioni del genere, ma ogni volta è sempre interessante sentir parlare il frontman degli. Nel corso di un’intervista rilasciata per un talk show nella giornata di ieri,ha insistito su un concetto che aveva già ribadito più volte.

Il cantante, infatti, già in passato ha sostenuto che gli esseri umani si possono trasformare in non umani, ma questa volta ha addirittura affermato di essere stato presente all’avvenimento: “ero con qualcuno mentre questo si è trasformato in un qualcosa che non so spiegare. La persona in questione si è trasformata in una cosa che non so spiegare. L’ho vista con i miei occhi” ha affermato Corgan nel corso dell’Howard Stern Show.

L’eclettico frontman dello storico gruppo punk, ha sottolineato che durante questo fenomeno che ha del paranormale era completamente sobrio e nemmeno sotto l’effetto di droghe.

“Immagina: stai facendo qualcosa ed improvvisamente ti giri e ti ritrovi con una cosa che non sai definire” ha affermato.