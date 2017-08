Bitcoin inarrestabile: il suo valore supera i 4000$, un nuovo record

Dopo i ripetuti record stabiliti in questa settimana il Bitcoin continua a stupire, un risultato incredibile che conferma il trend positivo anche nel weekend, quando solitamente le criptovalute scendono di valore.

Al di là delle speculazioni di cui è vittima il Bitcoin, tra i punti che hanno permesso alla criptovaluta di raggiungere questo risultato ci sono il successo della votazione del 1 agosto e dunque l'ottenimento dell'aggiornamento SegWit che ha permesso l'introduzione della Lightning Network, attiva per tutta la rete dal 21 agosto.

Come spiegato nel nostro speciale la Lightning Network permette scambi di Bitcoin al di fuori della Blockchain, così da sveltire le transazioni ed abbassare le commissioni per i miners, nonché garantier un maggior numero di spostamenti di denaro al secondo, necessario per la diffusione della criptovaluta a un bacino più grande di persone.