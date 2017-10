Bitcoin, secondo un esperto toccherà quota 25.000€ in 5 anni

Il recente record che ha portato i Bitcoin a quota 6.000$ sarebbe solo un assaggio del potenziale della criptovaluta. Per Tom Lee della FundStrat Global Advisor i Bitcoin quintuplicheranno il loro valore attuale in solo 5 anni. Vediamo assieme perché.

In appena cinque anni un Bitcoin varrà la bellezza di 25.000$, numeri da capogiro anche se non mancano previsioni addirittura più ottimistiche. Ma Lee si spinge addirittura oltre, affermando che i Bitcoin potrebbero presto sostituire l'oro come standard per il valore finanziario. Una affermazione che risulta forse azzardata, considerando che l'oro è sempre stato considerato un riferimento proprio per la sua stabilità, proprietà di cui –e questa è una delle poche cose di cui siamo certi, parlando della valuta digitale– i Bitcoin sono sprovvisti.

"Penso che le prossime generazioni guarderanno ai Bitcon come un mezzo di riserva del valore. E se riuscirà ad erodere almeno il 5% del mercato dell'oro, varranno almeno 25.000$ per singola unità", ha argomentato Lee.

Lee ha paragonato, quindi, i Bitcoin ai social network: "aumentano di valore man mano che aumentano gli engagement". Ma non finisce qui.

"Le nostre ricerche mostrano che più aumenta il numero delle alt coin, più cresce contestualmente il valore del Bitcoin", ha aggiunto. Insomma man mano che si creano nuove cripto concorrenti –e al momento ne esistono 630 e passa–, paradossalmente aumenta anche il valore della valuta digitale creata da Satoshi. Come sempre quando si ascoltano considerazioni del genere è sempre lecito chiedersi se queste siano pesate e dovute a studi basati sul metodo scientifico o se, al contrario, non si basino che sulla sfera di cristallo del Divino Otelma. Il problema è che a questa domanda si potrà rispondere solo fra 5 anni, termine che Lee fissa per il raggiungimento della soglia dei 25.000$ per unità.