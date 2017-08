BlackBerry KEYone Black Edition ufficiale in Italia: Snapdragon 625 e 4GB di RAM

Quanto è interessante?







TCL Communication svela la nuova versione del BlackBerry KEYone e presenta il. Un annuncio tramite il quale BlackBerry Mobile, marchio di TCL Communication, risponde alle richieste dei fan BlackBerry per avere una versione di un nuovo colore e con prestazioni migliorate.verrà venduto nel terzo trimestre del 2017, inizialmente in Germania, Francia e Regno Unito, al prezzo di/ 549 £. Sarà poi disponibile sugli altri mercati europei,, a partire dal quarto trimestre del 2017."L’uscita mondiale del BlackBerry KEYone di TCL Communication ha ampiamente superato le nostre aspettative ed il nostro smartphone BlackBerry è oggi venduto in”, ha dichiarato Alain Lejeune, Global General Manager del marchio BlackBerry Mobile di TCL Communication. "Siamo quindi felici di proseguire su questa strada con il lancio del BlacKBerry KEYone Black Edition, il cui arrivo arricchisce un’offerta per il 2017 destinata ad ampliarsi con un ulteriore lancio prima della fine dell’anno", ha concluso Alain Lejeune."La domanda e l’entusiasmo espressi in tutto il mondo per ilsono straordinari", ha affermato Alex Thurber, Vice-president e General Manager di Mobility Solutions, BlackBerry. "Ci felicitiamo con TCL Communication di portare sul mercato un nuovo modello in tempi così rapidi, certi che sarà una garanzia in termini di sicurezza e prestazioni", ha aggiunto Alex Thurber.Conservando il medesimo design del BlackBerry KEYone, la versione Black Edition presenta finiture color nero opaco al livello della cornice di alluminio. Questa nuova edizione è inoltre dotata die di, con la possibilità di estendere quest’ultima fino a 2 TB, via microSD.Lo schermo tattile, resistente agli impatti e ai graffi, è pensato per durare. L’esperienza di comunicazione è reinventata grazie all’innovativa "". Questa tastiera offre 52 scorciatoie personalizzabili per accedere rapidamente ai contatti più importanti e alle applicazioni favorite. Inoltre, "Smart Keyboard" possiede un lettore di impronte digitali integrato nella barra spaziatrice così da semplificare lo sblocco dello smartphone e dare una garanzia supplementare di sicurezza.BlackBerry KEYone funziona con, consentendo agli utilizzatori di accedere a più di un milione di applicazioni sul Google Play Store. La batteria offre fino a 26 ore di utilizzo e la tecnologia Qualcomm®permette una ricarica fino al 50%, in circa 36 minuti. Grazie a DTEK™ BlackBerry, lae ladel sistema operativo, nonché le applicazioni, sono costantemente monitorate. Se i dati personali vengono minacciati, DTEK™ informa immediatamente l’utilizzatore e indica come proteggersi. BlackBerry KEYone riceve mensilmente gli aggiornamenti Android per la sicurezza, assicurando la massima protezione.Laconsente di scattare foto luminose e ben contrastate. La taglia dei pixel (1,55μm) e il doppio flash garantiscono foto di una qualità e di una nitidezza eccezionali. Al cuore di questo nuovo smartphone BlackBerry, si trova la piattaforma Qualcomm®con GPU Qualcomm® Adreno™ 506. Gli utilizzatori potranno godere più a lungo del loro BlackBerry KEYone grazie ad una gestione della batteria più efficacie e a prestazioni LTE più rapide nella gestione dei documenti.