BlackBerry Keyone disponibile da oggi in Italia, sicurezza al top

E' disponibile da oggi, sul mercato italiano, il nuovo, il nuovo smartphone della società ex RIM che si prepone l'obiettivo di offrire un'esperienza Android unica ed ineguagliabile, oltre che più sicura.

Si tratta del primo lancio di un prodotto TCL Communication sotto il marchio BlackBerry e fa seguito all’accordo di licenza con BlackBerry Limited, siglato nel dicembre del 2016. BlackBerry KEYone è disponibile fin da ora nella rete dei distributori di Ingram Micro Italia e prossimamente presso gli operatori telefonici.

BlackBerry KEYone coniuga la capacità di TCL Communication di proporre dispositivi affidabili e di alta gamma con il meglio del software e della sicurezza garantiti da BlackBerry.

Oltre al celebre design proprio del marchio BlackBerry, BlackBerry KEYone offre nuovissime funzionalità pensate per reinventare il modo in cui i professionisti di oggi comunicano. · Costruito per durare – Elegante e pensato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, BlackBerry KEYone abbina una cornice in alluminio anodizzato con un retro che garantisce una presa salda ed un’elevata durabilità.

Android 7.1 Nougat – Dotato dell’ultimo sistema operativo Android, BlackBerry KEYone abilita i suoi utenti ad accedere a Google Play Store, all’insieme delle sue applicazioni e agli aggiornamenti forniti da Google in termini di sicurezza.

– Dotato dell’ultimo sistema operativo Android, BlackBerry KEYone abilita i suoi utenti ad accedere a Google Play Store, all’insieme delle sue applicazioni e agli aggiornamenti forniti da Google in termini di sicurezza. Una tastiera completamente rinnovata – BlackBerry KEYone reinventa l’uso della tastiera fisica e la sua Smart Keyboard garantisce una praticità d’uso senza precedenti: fino a 52 scorciatoie personalizzabili per velocizzare ogni azione e guadagnare minuti preziosi. Utilizzabile anche per la navigazione sul web, sulle gallerie di immagini o per fare foto.

– BlackBerry KEYone reinventa l’uso della tastiera fisica e la sua Smart Keyboard garantisce una praticità d’uso senza precedenti: fino a 52 scorciatoie personalizzabili per velocizzare ogni azione e guadagnare minuti preziosi. Utilizzabile anche per la navigazione sul web, sulle gallerie di immagini o per fare foto. BlackBerry Hub – Un’applicazione che consente di importare tutti i messaggi all’interno di un’unica interfaccia: mail, SMS ed ogni tipo di comunicazione proveniente dai social network.

– Un’applicazione che consente di importare tutti i messaggi all’interno di un’unica interfaccia: mail, SMS ed ogni tipo di comunicazione proveniente dai social network. Sicurezza senza pari – BlackBerry KEYone è stato sviluppato per garantire l’esperienza Android più sicura al mondo.

– BlackBerry KEYone è stato sviluppato per garantire l’esperienza Android più sicura al mondo. Batteria a lunga durata – Dotato della batteria più performante mai resa disponibile su uno smartphone BlackBerry, con una capacità di 3505mAh, il KEYone offre fino a 26 ore di autonomia.

– Dotato della batteria più performante mai resa disponibile su uno smartphone BlackBerry, con una capacità di 3505mAh, il KEYone offre fino a 26 ore di autonomia. Qualità delle foto eccezionale – BlackBerry KEYone include una fotocamera posteriore di 12MP, per foto sempre luminose, nitide e ben contrastate. Se una video conferenza si rende necessaria, il dispositivo include una fotocamera frontale di 8MP con fuoco fisso, Flash LCD e lenti con ampiezza di angolo fino a 84 gradi.