Blackberry Motion: in arrivo un altro device senza tastiera

Sono ormai giorni che si parla del probabile design che avrà il nuovo smatphone di. Secondo le ultime indiscrezioni di, l'azienda è pronta a presentare il nuovo

All'inizio abbiamo sempre sentito parlare di Krypton, il tweet pubblicato dal noto leaker sembra suggerire che il nuovo BlackBerry possa invece chiamarsi Motion. L'immagine mostra il nuovo smartphone dell'azienda che vede la presenza di un pannello completamente touch e, per la seconda volta, la mancanza della tastiera fisica che si presenta come la prima e più sostanziale novità del Motion.

Le informazioni al riguardo sulle specifiche tecniche parlano di un device con ampio display e risoluzione Full HD, processore Snapdragon di fascia media (625/630) e una batteria da 4.000 mAh. Con questi dati dovrebbe risultare uno smartphone dalle notevoli potenzialità.

Il device presenta una cornice in alluminio dove troveranno posto i pulsanti per il volume, per l'accensione, lo spegnimento e per attivare la fotocamera. Nella parte inferiore invece troviamo la feritoia per l'altoparlante, la presenza di una porta USB Type-C e il jack delle cuffie da 3.5 mm. Da notare la presenza di un pulsante Home con il logo di Blackberry.

Le indiscrezioni parlano di un suo ipotetico arrivo per il prossimo mese, per ora non si sanno ancora il prezzo e le eventuali colorazioni disponibili.