Bloccati dei server iPTV illegali. trasmettevano Mediaset Premium

La Commissione Servizi e Prodotti dell'AGCOM ha approvato nella giornata di ieri due provvedimenti di blocco d'accesso a server pirata che trasmettevano, tra l'altro, l'intero bouquet diattraverso la tecnologia di IPTV. La denuncia era stata presentata dal Biscione lo scorso 10 Ottobre.

Le IPTV pirata oggetto dei provvedimenti, distribuiscono il segnale video agli utenti che, dietro il pagamento di cifre sensibilmente inferiori rispetto agli abbonamenti legali, vengono abilitati alla visione di numerosi canali a pagamento su tutti i principali dispositivi.

"I siti utilizzati per promuovere l’offerta – che utilizzano immagini e loghi delle emittenti che diffondono lecitamente i propri contenuti a pagamento - risultano tra l’altro ai primi posti nelle ricerche tramite i principali motori di ricerca quali Google, talvolta anche come contenuti sponsorizzati dagli stessi", si legge nel comunicato. Questi elementi portano gli utenti a ritenere di fruire di un servizio legale. Si tratta dunque di una forma di pirateria particolarmente dannosa sia per il valore e la quantità dei contenuti distribuiti illegalmente, sia per la facilità di fruizione che induce in inganno il consumatore finale

Non è chiaro se ai danni dei possessori e gestori dei server siano stati attuati provvedimenti di custodia cautelare o meno.

Negli ultimi mesi, comunque, le autorità giudiziarie si stanno dando un gran da fare per combattere questo nuovo fenomeno di pirateria informatica che è divenuto molto popolare anche grazie ai set top box basati su Android TV.