Bloomberg: Spotify ha intenzione di puntare maggiormente sui podcast?

, forte dei 60 milioni di abbonati , ha intenzione di puntare ulteriormente sui contenuti originali, al fine di diversificare maggiormente il proprio catalogo musicale. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Bloomberg, nel giro di pochi mesi debutterà sulla piattaforma un nuovo lotto di spettacoli originali.

I podcast saranno accessibili attraverso una scheda dedicata presente nella sezione “browse”. Tuttavia, l’autorevole giornale riferisce che l’investimento della società resta sperimentale, il che vuol dire che non è detto che continui a lungo termine. Nella prima fase, ovvero la prossima, Spotify punterà su questi spettacoli per attirare il maggior numero di utenti possibili. La strategia di marketing però è molto più complessa: in cambio di uno spazio sul catalogo, i presentatori dei podcast "Reply All," "Pod Save America" e "The Bill Simmons Podcast”, durante le loro trasmissioni promuoveranno il servizio di streaming.

Le ragioni di tale strategia sono più profonde: le entrate pubblicitarie provenienti dai podcast sono in aumento dell’85% nel corso dell’anno, a 220 milioni di Dollari. Come sottolineato da Bloomberg, il 15% degli americani ascoltano podcast ogni settimana, mentre un quarto almeno una volta al mese. I podcast, avendo una durata maggiore rispetto alle canzoni, il che si traduce in maggiori introiti generate dalle pubblicità. Chiaramente, però, siamo ancora nel campo dei rumor.