BMW: in arrivo la ricarica wireless nel 2018 sull'ibrida 530E

BMW, dopo aver annunciato l’arrivo di Alexa sulle proprie vetture a partire dalla metà del 2018, a conferma del proprio interesse nei confronti delle nuove tecnologie, ha rivelato che l’ibrida 530W includerà la ricarica wireless tramite pad.

Il lancio è previsto sulla 530E iPerformance, che permetterà agli utenti di ricaricarla senza fili la batteria da 9,3 kWh in sole tre ore e mezzo.

Il funzionamento è molto semplice: il sofisticato sistema di telecamere a volo di uccello verrà utilizzato insieme ad una telecamere anteriore che porterà il conducente nella posizione ideale per permettere alle bobine presenti sotto la vettura di posizionarsi sul tappetino di ricarica induttiva. La batterie verranno ricaricate via wireless in 3,5 ore, nettamente più velocemente delle classiche spine standard delle reti pubbliche, ma più lentamente della stazione di ricarica di BMW da 3,7 kWh.

Non è però al momento noto quando il sistema sarà disponibile.