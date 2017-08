BMW: le M3 e M4 non avranno più l'albero di trasmissione in fibra di carbonio

Brutta notizia per gli amanti degli assetti da corsa senza compromessi, lein futuro non saranno più dotate di unin. Il passaggio dalla fibra all'acciaio, tuttavia, è stata una mossa dovuta. Bmw ha spiegato perché.

L'albero di trasmissione in acciaio è necessario per ospitare il filtro antiparticolato, imposto dalle normative comunitarie per abbattere le emissioni anche sulle auto a benzina. La novità riguarderà esclusivamente i modelli di BMW M3, M4 Coupé e M4 Cabriolet. Si salvano gli assetti più sportivi, i modelli M4 CS e M4 GTS.

L'albero di trasmissione in acciaio non dovrebbe, tuttavia, incidere sulle prestazioni delle macchine. La dinamicità su strada dei modelli sportivi delle M3 e M4 da 431 CV dovrebbe rimanere invariata. O almeno così assicura BMW.

L'albero di trasmissione serve a trasferire energia dal motore alle ruote motrici. La differenza principale tra l'utilizzo di un metallo e di materiali compositi sta tutta nel peso complessivo dei veicoli, che con il metallo risulta aggravato andando a compromettere le prestazioni del veicoli. Purtroppo l'assetto in carbonio risulta troppo spesso per permettere l'installazione del nuovo filtro.