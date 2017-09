BMW porterà Alexa nelle BMW e Mini a partire da metà 2018

si conferma essere ancora una volta una delle cause automibilistiche più all’avanguardia e vicina alle nuove tecnologie. Il gigante tedesco ha annunciato che a partire dalle metà del 2018, l’assistente vocale di, sarà integrato nellee nelle

Il tutto sarà possibile grazie ai microfoni incorporati nelle macchine. L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento tenuto a sorpresa da Amazon a Seattle nella giornata di ieri, in cui il gigante degli e-commerce ha svelato anche la nuova Fire TV 4K.

Con Alexa all’interno del veicolo, gli automobilisti saranno in grado di utilizzare i comandi vocali per chiedere all’IA notizie ed informazioni sulle condizioni meteorologiche, oltre che per controllare applicazioni di terze parti come Starbucks e NPR.

L’introduzione di Alexa nelle BMW conferma ancora una volta come l’assistente virtuale sviluppato da Amazon sia uno dei migliori del mercato, che a questo punto si va a posizionare come serio concorrente in un mercato occupato già da CarPlay di Apple ed Android Auto di Google.