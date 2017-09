Boeing, in palio due milioni di dollari per chi produrrà un jetpack funzionante

collabora assieme aper una competizione piuttosto... insolita. Il colosso dell'aviazione mette in palio due milioni di dollari per chiunque riesca a produrre il migliorfunzionante. Ma non solo jetpack, i progetti possono avere per oggetto un qualsiasi strumento definibile come "personal flying device".

La competizione –rivolta a team di ingegneri, a piccole startup o semplicemente ad appassionati– si svolgerà in tre fasi suddivise nell'arco di due anni: nella prima fase i 10 team che sottoporranno i migliori concept riceveranno 20.000$, soldi che serviranno per sviluppare un prototipo funzionante, perché i migliori quattro otterranno altri 50.000$ al termine della seconda fase. Si arriva, quindi, alla finale, dove il miglior progetto si aggiudicherà un milione di dollari.

Per tutti gli altri, nessuna paura: Boeing e GoFly prevedono già ulteriori premi (che possono essere accumulati) come 100.000$ per il progetto che sulla carta possa rivelarsi più rivoluzionario per l'aviazione (il bando parla di "disruptive advancement"), e altri due premi da 250.000$ ciascuno destinati al progetto più piccolo e a quello con l'avvio più silenzioso.

Interessati? Avete fino al 4 aprile del 2018 per registrarvi a questo link.