Boeing mette in palio 2 milioni di Dollari per un jetpack funzionante

Boeing è sempre più interessata ai dispositivi volanti, come Jetpack o taxi volando, e sta collaborando con una nuova organizzazione, GoFly, su un concorso che mette in palio per tutti coloro che riusciranno a progettare un jetpack funzionante ben 2 milioni di Dollari.

I partner e coloro che sono interessati, avranno a disposizione due anni per sviluppare la tecnologia, che può riguardare anche un qualsiasi veicolo monoposto e non per forza un jetpack.

Il concorso si articolerà in tre fasi: dieci squadre con concept ritenuti interessanti dalla giuria riceveranno 20.000 Dollaro, dopo di che 50.000 Dollari verranno distribuiti ai quattro migliori prototipi, prima del premio da 1 milione di Dollari che sarà versato nelle casse del vincitore.

Ovviamente, anche ai non vincitori saranno dati dei premi: ad esempio 100.000 Dollari per il “distruptive advancement”, 250.000 Dollari per la migliore tecnologia di volo, 250.000 Dollari per il miglior atterraggio e 250.000 Dollari al velivolo più piccolo.

Le iscrizioni al concorso termineranno il prossimo 4 Aprile, dopo di che le squadre dovranno registrarsi per la seconda fase entro Dicembre 2018.