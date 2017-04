Bose presenta i nuovi diffusori SoundLike Revolve

annuncia oggi il lancio dei suoi migliori diffusori Bluetooth di sempre:. Con un design completamente rinnovato per assicurare un suono omnidirezionale e avvolgente, gli speaker Revolve diffondono un suono profondo e sorprendente a 360°, a partire da una case in alluminio senza giunture.

“Quando il primo diffusore della famiglia SoundLink è stato lanciato, ha subito conquistato il mercato” dichiara Glenn Gomes-Casseres, wireless speaker product director di Bose “Non volevamo fermarci soltanto a migliorarne le capacità audio. Il nostro intento è stato quello di riuscire ad apportare una trasformazione che lasciasse il segno, al punto da riprodurre una sola canzone per sentire il miglior suono mai generato da uno speaker di quelle dimensioni”.

Per rendere tutto questo possibile, gli ingegneri Bose hanno ripercorso la fase progettuale da zero, per poter ridefinire il rapporto tra le dimensioni, il suono e la potenza della batteria. È stato quindi sviluppato un pacchetto acustico interamente nuovo, successivamente abbinato a una case in alluminio monoblocco a forma cilindrica. Non esiste, infatti, una parte frontale e una posteriore, perché i diffusori SoundLink Revolve non devono essere rivolti a favore di una direzione specifica. Questa linea di prodotti include al suo interno una combinazione di radiatori passivi opposti, potenti e ultra efficienti trasduttori contrapposti e un nuovo deflettore acustico brevettato. Grazie all’integrazione di un “pressure trap” per eliminare la distorsione, il risultato è sorprendente. Il suono si diffonde uniformemente in tutte le direzioni, con bassi ricchi e profondi e senza punti deboli e interruzioni di frequenza, tipici dei più convenzionali diffusori a 360º. Qualsiasi sia la sua collocazione, come al centro della stanza o vicino a una parete, il diffusore SoundLink Revolve è in grado di garantire la stessa esperienza d'ascolto a qualsiasi utente. La musica è diffusa, nitida, e se lo si desidera, straordinariamente potente.

Entrambi i nuovi modelli Revolve sono adatti sia all’ambiente casalingo sia a quello esterno. I dispositivi sono dotati di certificazione IPX4 che ne assicura la resistenza a eventuali schizzi di acqua a bordo piscina, spruzzi o dalla pioggia, mentre il case in alluminio li rende resistenti a urti, cadute e movimenti bruschi. L’attacco universale filettato appositamente allocato sul fondo di ogni modello ne rende facile il montaggio su un treppiedi, utile ad esempio per un comodo ascolto in cortile o durante un party all'aperto. Il nuovo diffusore SoundLink Revolve è alto 15,2 cm x 8,2 cm di profondità, con un peso di solo 0,66 Kg, mentre la batteria ricaricabile agli ioni di litio consente fino a 12 ore di riproduzione. Il diffusore SoundLink Revolve+ è leggermente più grande, per garantire maggiori prestazioni, con un’altezza di 18,4 cm x 10,5 cm di profondità, un peso di 0,9 Kg e con una batteria in grado di offrire fino a 16 ore di riproduzione. Entrambi i modelli consentono il pairing NFC e un set-up intuitivo grazie a comandi vocali in diverse lingue . Inoltre, grazie al vivavoce integrato è possibile ricevere le chiamate e accedere a Siri e Google Now direttamente dal diffusore.

L’App Bose Connect consente inoltre di sincronizzare contemporaneamente due diffusori SoundLink, anche di modello differente a partire dal nuovo SoundLink Color II, permettendo così di passare a un ascolto in modalità stereo, grazie a un pairing desta-sinistra, o alla nuova modalità party, che permette di riprodurre lo stesso brano su due diffusori contemporaneamente. I diffusori SoundLink Revolve Bluetooth e SoundLink Revolve+ Bluetooth saranno disponibili per il pre-ordine a partire da oggi a un costo rispettivamente di €229,95 e €329,95 e saranno disponibili in due colorazioni - Triple Black e Lux Grey. I diffusori SoundLink Revolve e SoundLink Revolve+ saranno in vendita presso i Bose store, sul sito Bose.it, presso i rivenditori autorizzati.